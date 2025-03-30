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Kars'ta yaşanan feci kazanın detayları ortaya çıktı: 2 kişi hayatını kaybetti

Kars'ta yaşanan feci kazanın detayları ortaya çıktı: 2 kişi hayatını kaybetti

06:5630/03/2025, Pazar
IHA
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Kars'ta yaşanan feci kazanın detayları ortaya çıktı: 2 kişi hayatını kaybetti
Kars'ta yaşanan feci kazanın detayları ortaya çıktı: 2 kişi hayatını kaybetti

Kars'ın Selim ilçesinde 2 aracın çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Selim istikametinden Sarıkamış istikametine giden Erdem Zenci yönetimindeki 06 ABY 235 plakalı hafif araç ile Karahamza köyü mevkiinde ana yola çıkan Murat Can Çınar yönetimindeki 34 GHD 964 plakalı araç çarpıştı. Kazada, araçta yolcu konumunda bulunan İsmet Doğan ile 34 GHD 964 plakalı aracın sürücüsü Murat Can Çınar hayatını kaybetti.


Araçlarda bulunan Yusuf Dere (19), Muhammed Salih Zenci (13), Ahmet Zenci (15), Volkan Aslan (31) ve İsmet Doğan (42) ve 06 ABY 235 plakalı aracın sürücüsü Erdem Zenci yaralandı.






#Kars
#Selim ilçesi
#İsmet Doğan
#Murat Can Çınar
#Trafik kazası

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