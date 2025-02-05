Kartal Belediye Başkanı'na hapis istemi

Kartal Belediyesi’ne ait 44 taşınmazı usulsüz biçimde kiralamakla suçlanan Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ile birlikte 19 şüpheli hakkında 10 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. Kartal Belediyesi, aralarında Başkan Gökhan Yüksel ve 21 belediye çalışanının da bulunduğu pazarlık usulüyle ihale iddialarıyla gündeme geldi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu, 21 sanık hakkında “görevi kötüye kullanma” suçlamasıyla iddianame hazırladı. İddianamede, belediyeye ait 44 taşınmazın usulsüz olarak rekabetten uzak, belediyenin anlaştığı birtakım şirketlere bedelinin altında kiralandığı ifade edildi. İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin denetimi sırasında ortaya çıkan duruma ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, Yüksel'in birçok ihale onay belgesini "ita amiri" sıfatıyla uygun bularak onayladığı, böylece hukuka aykırı olarak pazarlık usulüyle ihaleye çıkılmasına sebebiyet verdiği belirtildi. Belediye Başkan Yardımcısı ve Encümen Başkanı Bayram Ali Baştan ve Emlak ve İstimlak Müdürü Sayit Karagöz beraberindeki 20 şüphelinin de usulsüz şekilde ihale komisyonu kararlarına karşı bir oy kullanmaksızın rekabetten uzak bir şekilde kiraya verilmesine imkan sağladıkları vurgulandı.

AYKIRI KİRALAMA YAPILDI

Aralarında Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Belediye Başkan Yardımcısı ve Encümen Başkanı Bayram Ali Taştan, Emlak ve İstimlak Müdürü Sayit Karagöz, Encümen üyeleri Hayri Doğruyol, Gülay Boyraz, Metin Şahin, Oğuzhan Dumlu, Şükran Çelik, İlker Bakıoğlu, Özlem Ecevit, Özlem Bulut, İbrahim Yıldırım Ateş, Serdal Sevinç, Selim Çakırterzi, Aysel Yücel ve Süheyla Şahin; Belediye personelleri Cemil Oruç, Azime Fatma Çelik, Beyza Halavurte, Burcu Boz Telli ve Şencan Çelik’inde bulunduğu 21 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. İddianamede, 2019 -2021 tarihleri arasında belediye mülkiyetinde olan 44 adet taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 51’nci maddesi hükümlerine aykırı olarak kiraya verildiği ve bu şekilde şüphelilerin görevlerini kötüye kullandıkları iddiası üzerine soruşturma işlemlerine başlandığına yer verildi.

GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA İDDİASI

İddianamede, taşınmazların kiraya verilmesi iş ve işlemlerinin tamamında hukuka aykırı davranıldığına dikkat çekilerek, rekabetin sağlanması ilkesine aykırı hareket edildiği vurgulandı. 44 ihalenin tamamında pazarlık usulü kullanılmasıyla bu fiillerin belirli bir ağırlığa ulaştığı, incelemeye konu ihalelerin tamamının ise tek katılımcı ile rekabetten uzak bir ortamda gerçekleştiği vurgulandı. Rekabetsiz ortamda çok cüzi pey artışlarıyla kiracı olma hakkı sağlandığına vurgu yapılan iddianamede, taşınmazların daha yüksek kira bedelleriyle ihale edilmesinin önüne geçilerek belediyenin zarara uğratıldığı ifade edildi. Yüksel'in de aralarında bulunduğu 19 şüphelinin "zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma" suçundan 10 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenirken, 2 şüpheliye de "görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi.

Bilirkişi raporunda ortaya çıktı

Milli Emlak denetmenleri tarafından tanzim edilen bilirkişi raporlarında, 5 adet yerin kira bedellerinin ihale tarihi itibarıyla emsal kira değerlerinin altında olduğu, 6 adet yerin ihale tarihi itibarıyla emsal kira değerlerinin belirlenemediği, emsal kira bedeli saptanamayan bazı yerlere ait ihale bedellerinin ise kira bedelinin altında kalabileceği, diğer ihalelerde ise herhangi bir fiyat farkına rastlanılmadığı bilgisine yer verildi.











