Kartal yılanı böyle avladı

Sivas'ın Kangal ilçesinde bir kartalın tarladaki yılanı avlaması cep telefonuyla kaydedildi.

Geçtiğimiz günlerde Sivas'ın Kangal ilçesinde Muhammed Göktaş adındaki vatandaş, arazide şahit olduğu ilginç doğa olayını cep telefonu ile saniye saniye kaydetti. Görüntüde bir kartal tarlada gördüğü yılanı avlıyor. Kartal pençelerine aldığı yılanı yemek için mücadele verirken yılan ise kartalın pençelerinden kurtulmak için çabalıyor.

Muhammed Göktaş, olayı tesadüfen gördüğünü belirterek, "Sivas'ın Kangal ilçesi yakınlarında yol kenarında kaydetmiştim. Bu görüntülerde bir kartalın kendini doyurma mücadelesi diğer tarafta ise yılanın hayatta kalma mücadelesi yani ekolojik dengeyi anlatan bir video oldu" dedi.

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