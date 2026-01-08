Kartal’da korku dolu dakikalar: Söndürülen çatı yangını rüzgarla yeniden alevlendi

Yangın, saat 10.00 sıralarında Orta Mahalle Ali Fuat Cebesoy Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde binanın çatısında çıkan ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, rüzgarın etkisiyle yeniden alevlendi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.