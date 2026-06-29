Kartal’da 'yan bakma' tartışması kanlı bitti: Nişanlısının yanında öldürüldü

Kartal'da esnaf Yusuf İnan (27), 'yan bakma' nedeniyle tartıştığı yan komşusu olan kadının erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Şüpheli olayın ardından kaçarken komşusu kadın emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. İnan'ın nişanlısının yanında öldürüldüğü anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 26 Haziran Cuma günü saat 04.30 sıralarında Atalar Mahallesi Üsküdar Caddesi'nde meydana geldi.
Yaklaşık 2,5 saat sonra Yusuf İnan, nişanlısını evine bırakmak üzere aracından indiği sırada, daha önce tartıştığı kişinin saldırısına uğradı. Şüpheli, Yusuf İnan'ı darbedip bıçakladıktan sonra geldiği araca binip olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan Yusuf İnan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
Polis ekipleri, olay yerindeki incelemelerinin ardından komşu esnaf olan kadının ifadesini aldıktan sonra serbest bıraktı. Olayın haberini alan Yusuf İnan'ın yakınları ise, olaya sebep olduğunu iddia ettikleri kadına ait mobilya dükkanının camlarını kırdı. Yusuf İnan'ın cenazesi, memleketi Adıyaman'da toprağa verildi.
"Sevmeyeni yoktu"
Babasını depremde kaybetti
Öte yandan, Yusuf İnan’ın babasının Adıyaman Belediyesi’nde görev yaptığı sırada, 6 Şubat 2023 tarihindeki Kahramanmaraş merkezli depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybettiği, depremin ardından 2 kardeşi ve kanser hastası olan annesini İstanbul’a getirerek burada hayatlarını sürdürdükleri öğrenildi.