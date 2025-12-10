Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bolu
Kartalkaya'daki otel yangını faciasına ilişkin dava: Dokuz bakanlık personeline yurt dışı çıkış yasağı

Kartalkaya'daki otel yangını faciasına ilişkin dava: Dokuz bakanlık personeline yurt dışı çıkış yasağı

19:2710/12/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Grand Kartal Otel’deki yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş, 137 kişi de yaralanmıştı.
Grand Kartal Otel’deki yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş, 137 kişi de yaralanmıştı.

Bolu Kartalkaya'da 21 Ocak gecesi meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasına ilişkin davada yeni gelişme yaşandı. Danıştay 1. Dairesi’nin Kültür ve Turizm Müdürlüğü personelleri hakkında soruşturma izni almasının ardından dokuz bakanlık personeline yurt dışı çıkış yasağı getirildi.

Bolu’da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel’deki yangına ilişkin davada 9 bakanlık personeline yurt dışı çıkış yasağı getirildi.

Davada 32 sanık yargılandı

Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulundan Grand Kartal Otel’de 21 Ocak gecesi çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş, 137 kişi yaralanmıştı. 32 sanığın yargılandığı davada aralarında otel sahibi ve belediye yetkililerin de bulunduğu 11 sanığa 34 çocuğa karşı "Olası kastla öldürme" suçundan 34’er kez müebbet hapis; yaşamını yitiren 44 yetişkin yönünden 44’er kez "Olası kastla öldürme" suçundan 24 yıl 11’er ay hapis cezası verilmişti. Diğer 18 sanığa da değişen oranlarla ceza verilirken 3 sanıkta beraat etmişti.

9 şüpheli bürokrata yurt dışı çıkış yasağı getirildi

Danıştay 1. Dairesi’nin Kültür ve Turizm Müdürlüğü personelleri hakkında soruşturma izni almasının ardından Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 9 bürokrat, taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan Bolu 1. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. SEGBİS sistemiyle duruşmaya katılan şüpheli personeller hakkında yurt çıkış yasağı kararı getirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım İşletmeler Genel Müdürü Neşe Ç., Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Levent K., Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Elçin Ş.Ö., emekli Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Şennur A.D., Kültür ve Turizm Bakanlığı Uludağ Alan Başkanı Bülent Ç.Ç., baş kontrolörler Barış B., Melda A., Şule A. ve Ramazan A.’nın yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına karar verdi.



#Kartalkaya
#Bolu
#Yangın
#Otel
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul elektrik kesintisi 10 Aralık 2025: İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ ve AYEDAŞ planlı kesinti listesi