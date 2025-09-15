Yeni Şafak
Kartalkaya faciasında savcı mütalaasını açıkladı

18:3315/09/2025, Pazartesi
IHA
Kartalkaya davasında savcılık duruşmaya bir hafta kala mütalaasını mahkemeye sundu.
Kartalkaya faciasında savcı mütalaasını açıkladı. Otel sahibi ve 4 kişi için olası kastla öldürme, 35 kişi için ise olası kastla yaralamadan ceza istendi.

Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel7deki yangın faciasına ilişkin, savcılık 22 Eylül’de yapılacak ikinci duruşma öncesi esas hakkındaki mütalaasını Bolu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne sundu.

Savcının mütalaasında tutuklu sanıklardan otelin sahibi Halit Ergül, damadı ve otel genel müdürü Emir Aras, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir ve muhasebe müdürü Kadir Özdemir için 78 kişiyi olası kastla öldürmek, 35 kişiyi olası kastla yaralamak suçundan ceza talep edilirken, Ergül’ün eşi Emine Murtezaoğlu ile kızları Ceyda Hacıbekiroğlu ve Elif Aras hakkında ise ‘Bilinçli taksirle ' suçundan cezalandırılmaları talep edildi.


