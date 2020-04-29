Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Kastamonuda traktör uçuruma devrildi 1 ölü, 1 yaralı
3. SAYFA

Kastamonu'da traktör uçuruma devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kastamonu'nun Yeniboyundurçak köyünde traktör kazası meydana geldi. Ünal Çorbacı torunu ile birlikte yaşadığı kazada hayatını kaybederken torunu yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi AA
Traktör kazası yaşandı.
Traktör kazası yaşandı.

Ünal Çorbacı (58) idaresindeki 37 LL 295 plakalı traktör, Yeniboyundurçak köyü Karaali Mahallesi mevkisinde 30 metre yükseklikteki uçuruma devrildi.

Kazada sürücü ile traktörde bulunan 5 yaşındaki torunu Ömer Çorbacı yaralandı.

Traktör uçuruma devrildi.

Müdahaleye rağmen kurtarılamadı

112 Acil Servis ekipleri tarafından Ünal Çorbacı Hanönü Toplum Sağlığı Merkezi'ne, ağır yaralanan torunu ise Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yeniboyundurçak Köyü Muhtarı Dursun Acar, yaptığı açıklamada, köyden ilçeye giden bir kişinin kendisini arayarak uçurumda bir traktör olduğunu ve bir çocuğun ağladığını söylediğini anlatarak, ''Hemen olay yerine gittim. Ünal Çorbacı'nın traktörün alt tarafında yattığını, çocuğun ise ağladığını gördüm." dedi.

Otomobil uçuruma devrildi: 1 ölü
GÜNDEM
Otomobil uçuruma devrildi: 1 ölü
Abone Ol Google News
Bir günde 10 bin arttı

Bir günde 10 bin arttı

​Dünya geneli bilançosu açıklandı.
Kanımı sokakta aldılar

Kanımı sokakta aldılar

​İsveç'te koronaya yakalanan İsrafil Aktürk yaşadıklarını anlattı...
İyileşen hasta hızla artıyor

İyileşen hasta
hızla artıyor

​Son 24 saatin detayları açıklandı.
BM'den çarpıcı<br> Suriye uyarısı

BM'den çarpıcı
Suriye uyarısı

'​Salgın sırasında çatışma yaşanırsa bedeli çok büyük olur.'
Nerede bu hayali ölümler?

Nerede bu hayali ölümler?

Bakan Koca'dan ölüm rakamları gizleniyor iddialarına sert tepki.
Karantinada <br>kolları sıvadılar

Karantinada
kolları sıvadılar

Okulun gönüllü tadilatını yapıyorlar.

YÖK duyurdu

YÖK duyurdu

Öğrencilere ücretsiz internet verilecek.
Şehir uykuda, Büyükşehir iş başında

Şehir uykuda, Büyükşehir iş başında

​2 haftada yaklaşık 30 bin ton asfalt döktü
BİM'den<br>12 milyon TL

BİM'den
12 milyon TL

Ünlü market zinciri ​'Biz bize yeteriz' kampanyasına büyük destek verdi.
Tedbir, tespit, <br>hızlı tedavi

Tedbir, tespit,
hızlı tedavi

Bakan Koca'dan ​Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalar.
Azmimiz ve heyecanımız arttı

Azmimiz ve heyecanımız arttı

​Faşist LGBT lobisine kötü haber.
Şaka gibi olay...

Şaka gibi olay...

​Trump'ı dinleyip dezenfektan içtiler.
Bakanlık<br>harekete geçti

Bakanlık
harekete geçti

11 yaşındaki Didem'in çağrısına cevap gecikmedi.
36 ay vadeli destek!

36 ay vadeli destek!

​Bakan Berat Albayrak devreye alındığı açıkladı.
Eğitimler gözden geçirilmeli

Eğitimler gözden geçirilmeli

Suriyeli gencin öldürülmesi yeniden gündeme getirdi.
Rehavete kapılıyoruz

Rehavete kapılıyoruz

​Pazarlar yine doldu taştı, 65 ve 20 yaş kuralı da delindi...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.