Kastamonu'da traktör uçuruma devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Ünal Çorbacı (58) idaresindeki 37 LL 295 plakalı traktör, Yeniboyundurçak köyü Karaali Mahallesi mevkisinde 30 metre yükseklikteki uçuruma devrildi.

Kazada sürücü ile traktörde bulunan 5 yaşındaki torunu Ömer Çorbacı yaralandı.

Traktör uçuruma devrildi.

Müdahaleye rağmen kurtarılamadı

112 Acil Servis ekipleri tarafından Ünal Çorbacı Hanönü Toplum Sağlığı Merkezi'ne, ağır yaralanan torunu ise Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yeniboyundurçak Köyü Muhtarı Dursun Acar, yaptığı açıklamada, köyden ilçeye giden bir kişinin kendisini arayarak uçurumda bir traktör olduğunu ve bir çocuğun ağladığını söylediğini anlatarak, ''Hemen olay yerine gittim. Ünal Çorbacı'nın traktörün alt tarafında yattığını, çocuğun ise ağladığını gördüm." dedi.