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Katar ve Arnavutluk'a yerli 'drone savar' ihracatı

Katar ve Arnavutluk'a yerli 'drone savar' ihracatı: Taşınabilir ve bataryasının değiştirilebilir olması cihazımızı üstün kılıyor

Antalya'da Türk Silahlı Kuvvetleri için yerli drone savar üreten firmanın Ar-Ge Koordinatörü Bekir Yalçın, "Milli Savunma Bakanlığının verdiği izinler doğrultusunda bu yıl yurt dışı satışlarına başladık. Katar ve Arnavutluk'a ihracat yapıldı. Görüşme halinde olduğumuz başka ülkeler de var. Ortalama 3-4 kiloluk bir cihaz, bir kişinin taşıyabilme özelliğine sahip. Muadillerindeki cihazları birden fazla kişi taşıyor. Taşınabilir ve bataryasının değiştirilebilir olması cihazımızı üstün kılıyor" dedi.

Haber Merkezi AA
Yerli drone savar
Yerli drone savar

Antalya'da faaliyet gösteren bir firma, Türk mühendislerinin tasarımıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için ürettikleri ve TSK envanterine giren drone savarı, Katar ve Arnavutluk'a da ihracat etmeye başladı.

Milli Savunma Bakanlığının denetimleri sonucu "NATO Gizli ve Milli Gizli Tesis Güvenlik Belgesi" sahibi Ulusal Harp Teknolojileri Savunma Sistemleri AŞ, 25 yıldır drone savar modelleri üzerinde çalışma yapıyor.

AA
Antalya'da faaliyet gösteren bir firma, Türk mühendislerinin tasarımıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için ürettikleri ve TSK envanterine giren drone savarı, Katar ve Arnavutluk'a da ihracat etmeye başladı.

Firmanın Ar-Ge Koordinatörü Bekir Yalçın, jammer üreten bir firma olduklarını, uyuşturucu ticareti, terör saldırıları, casusluk gibi tehlikelerle mücadele etmek amacıyla TSK'nin talebi doğrultusunda drone savar üretimine başladıklarını söyledi.

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Ürettikleri "IHAMAX" adındaki ürünü tehdit oluşturan dronelere karşı geliştirilmiş bir silah olarak değerlendiren Yalçın, "Muadillerinden çok çok üstün özelliklere sahip. Ortalama 3-4 kilogramlık bir cihaz, bir kişinin taşıyabilme özelliğine sahip. Muadillerindeki cihazları birden fazla kişi taşıyor. Taşınabilir ve bataryasının değiştirilebilir olması cihazımızı üstün kılıyor" dedi.

AA
Antalya'da faaliyet gösteren bir firma, Türk mühendislerinin tasarımıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için ürettikleri ve TSK envanterine giren drone savarı, Katar ve Arnavutluk'a da ihracat etmeye başladı.

Cihazın doğrusal ve dairesel olarak bir koruma sağladığına değinen Yalçın, drone saldırılarında görevli kişinin cihazı dronena karşı yönlendirmesiyle onu etkisiz hale getirebileceğini belirtti.

Dairesel koruma alanıyla da sürü halinde yapılacak olan drone saldırılarına karşı IHAMAX'ın etkili çözüm sunduğunu belirten Yalçın, İHAMAX ile müdahaleden sonra dronenun özelliğine göre şarjı bitene kadar havada asılı kalabileceğini ya da "eve dön" özelliği aktifse geri dönebileceğini söyledi.

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AA
Antalya'da faaliyet gösteren bir firma, Türk mühendislerinin tasarımıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için ürettikleri ve TSK envanterine giren drone savarı, Katar ve Arnavutluk'a da ihracat etmeye başladı.

Cihaz yüzde 100 Türk mühendislerinin eseri

Cihazın coğrafi koşullara ve drone ile kumanda merkezindeki bağlantıya göre 2 kilometrelik bir mesafeye kadar etkili olduğunu anlatan Yalçın, çalışma süresinin de 60 ila 80 dakika arasında olduğunu 30 güne kadar da standby konumunda kalabildiğini bildirdi.

AA
Antalya'da faaliyet gösteren bir firma, Türk mühendislerinin tasarımıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için ürettikleri ve TSK envanterine giren drone savarı, Katar ve Arnavutluk'a da ihracat etmeye başladı.

Cihazın yerli ve milli olduğunu vurgulayan Yalçın, portatif oluşu, tasarımı, üzerindeki çizimleri, tuş konumlandırmaları, batarya, içindeki elektromanyetik sinyal üreten devreler, anten yapısı gibi tüm aksanları ekip olarak kendilerinin tasarladığını dile getirdi.

AA
Antalya'da faaliyet gösteren bir firma, Türk mühendislerinin tasarımıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için ürettikleri ve TSK envanterine giren drone savarı, Katar ve Arnavutluk'a da ihracat etmeye başladı.

İlk ihracat Katar ve Arnavutluk'a

Geliştirilen cihazın 2 yıldır TSK'nın ve bazı korunması gereken özel kurum ile kuruluşların kullanımına sunduklarını kaydeden Yalçın, "Milli Savunma Bakanlığının verdiği izinler doğrultusunda bu yıl yurt dışı satışlarına başladık. Katar ve Arnavutluk'a ihracat yapıldı. Görüşme halinde olduğumuz başka ülkeler de var. Toplumsal ve güncel olaylara göre taleplerde de artış var" diye konuştu.

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