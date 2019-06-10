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Katil aranıyor

Maslak’ta trafikte aracıyla makas atarken çarptığı araçta 4 kişinin ölümüne yol açan Yusuf Arıkboğa aranıyor. Şehir dışına kaçan Arıkboğa “avukatımla birlikte polise teslim olacağım” diyerek zaman kazanmaya çalıştı. Araçta bulunan Abdülsamet Topçi Burdur’da yakalanıp tutuklandı. Katilleri olay yerinden kaçıran baba Mehmet Topçi, kazadan önce alkol aldıklarını itiraf etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yusuf Arıkboğa
Yusuf Arıkboğa

İstanbul’da makas attığı otomobille önündeki araca çarpan ve 3’ü çocuk 4 kişinin ölümüne neden olan sürücü ile yanındakiler şehir dışına kaçmış. Polis, Selman U. ve Murat Ş. tarafından otomobille Antalya’ya kaçırıldığını belirlediği şahısların peşine düştü. Ağabeyinin kimliğiyle kaçan Abdülsamet Topçi ve diğer iki kişi Burdur’da gözaltına alındı. Makasçı katil sürücü Yusuf Arıkboğa’nın yol üzerinde inip başka yere gittiği öğrenilirken, firari şahsın zaman kazanmaya çalıştığı, şehir değiştirebileceği değerlendirildi.

Kazada Seyhan Özçelik ve çocukları Hiranur (9) ile Musap (9) ve Yusuf Eray (8) hayatını kaybetmiş, 2’si ağır 10 kişi de yaralanmıştı.

Mehmet Topçi

ŞOK İTİRAF

Burdur’da yakalanın Abdülsamet Topçi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kazadan hemen sonra arkalarından takip ettiği Arıkboğa ile oğlu Abdülsamet Topçi’yi kendi aracına bindirip kaçıran baba Mehmet Topçi de Bağcılar’da kıskıvrak yakalandı. Baba Topçi verdiği ifadesinde, Beykoz’a yemeğe gittiklerini ve Yusuf Arıkboğa dahil alkol aldıklarını söyledi. Kazanın etkisiyle şoka girdiklerini, bu yüzden de oğlu, Arıkboğa ve Merve Ş.’yi aracına aldığını belirten Topçi ve oğlu sevk edildikleri adliyede tutuklandı. İstanbul ve Burdur polisi Yusuf Arıkboğa’yı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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