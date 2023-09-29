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Kavala'ya müebbet hapse onay

Yargıtay, Gezi kalkışması davasında Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı. TİP'ten vekil seçilen Can Atalay ile Tayfun Kahraman, Mine Özerden ve Çiğdem Mater Utku'ya verilen 18'er yıl hapis cezaları da kesinleşti, 3 isim hakkındaki karar ise bozuldu. Kararın gerekçesinde Kavala'nın Gezi'nin başaktörü, diğer isimlerin de onun yardımcısı olduğu belirtildi.

04:00 . 29/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Osman Kavala.

Osman Kavala.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 8 sanıklı Gezi Parkı davasında, Osman Kavala’ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı. Daire, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği karara ilişkin temyiz incelemesini tamamladı. Buna göre, “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Kavala hakkındaki mahkumiyet hükmü onandı. Daire, “hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçundan 18’er yıl hapis cezası verilen Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden ve Çiğdem Mater Utku hakkındaki mahkumiyet hükümlerinin de onanmasını kararlaştırdı.

KAVALA BAŞ AKTÖR 2 İSİM DE YARDIMCI

Dairenin, Atalay ve Kahraman’a ilişkin onama kararının gerekçesinde, iki ismin Gezi Parkı eylemleri sürecinde yaptıkları provokatif paylaşımlarla eylemcileri tahrik ederek şiddet olaylarının tırmanmasına neden olan Taksim Dayanışması’nı yönlendirdikleri belirtildi. Gerekçede şu ifadelere yer verildi: “Gezi Parkı eylemlerinin gerçekleştirilmesindeki organizasyonda baş aktör olan ve bu eylemleri finanse eden diğer sanık Mehmet Osman Kavala ile de irtibatlı olarak birlikte hareket ettikleri anlaşılmakla, bu şekilde vuku bulan eylemleri, ‘hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’ suçunu oluşturduğu halde, delillerin takdir ve değerlendirilmesinde düşülen yanılgı sonucu hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etmeye yardım suçundan mahkumiyetlerine karar verilmesi, aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.”

Can Atalay
Tayfun Kahraman

3 İSİM İÇİN BOZMA

Ali Hakan Altınay, Yiğit Ali Ekmekçi ve Ayşe Mücella Yapıcı hakkında verilen 18’er yıl hapis cezaları ise Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından bozuldu. Kararda, bu sanıkların eylemlerinin, “toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet” kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. Daire, mahkumiyet hükümlerini bozduğu sanıklar Yapıcı ile Altınay’ın adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesini kararlaştırdı.



#Gezi Olayları
#Osman Kavala
#Can Atalay
#Tayfun Kahraman
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