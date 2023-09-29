Kavala'ya müebbet hapse onay

Dairenin, Atalay ve Kahraman’a ilişkin onama kararının gerekçesinde, iki ismin Gezi Parkı eylemleri sürecinde yaptıkları provokatif paylaşımlarla eylemcileri tahrik ederek şiddet olaylarının tırmanmasına neden olan Taksim Dayanışması’nı yönlendirdikleri belirtildi. Gerekçede şu ifadelere yer verildi: “Gezi Parkı eylemlerinin gerçekleştirilmesindeki organizasyonda baş aktör olan ve bu eylemleri finanse eden diğer sanık Mehmet Osman Kavala ile de irtibatlı olarak birlikte hareket ettikleri anlaşılmakla, bu şekilde vuku bulan eylemleri, ‘hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’ suçunu oluşturduğu halde, delillerin takdir ve değerlendirilmesinde düşülen yanılgı sonucu hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etmeye yardım suçundan mahkumiyetlerine karar verilmesi, aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.”