Gündem Kavgayı ayırmak isterken canından oldu
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Kavgayı ayırmak isterken canından oldu

Samsun’un Terme ilçesinde lise öğrencisi Hakan Çoban (15), okul çıkışı öğrenciler arasında çıkan kavgada göğsüne aldığı darbelerle yere yığıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hakan Coşkun
Hakan Coşkun

Hastanede tedaviye alınan genç, 14 günlük yaşam savaşını kaybetti. Olay, 12 Eylül’de, Terme ilçesi Sarayköy Mahallesi’ndeki Darüşşifa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana geldi.

BİR KİŞİ GÖZALTINDA

9’uncu sınıf öğrencisi Hakan Çoban, iddialara göre kavga eden öğrencileri ayırmak isterken göğüsüne aldığı darbeler sonucu yere yığıldı. Fenalaşan öğrenci ambulansla Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne sevk edien Çoban, tedavi altına alındı. Hakan Çoban, dün sabah yaşamını yitirdi. Hakan Çoban’ın cenazesinin bugün Ordu’nun İkizce ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. Olay sonrası başlatılan soruşturmada lise öğrencisi Y.A. (18) gözaltına aldı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Y.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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