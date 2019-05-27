Kayıp Evin Çiçek'in cansız bedenine ulaşıldı

Van'ın Erciş ilçesi'ne 45 kilometre uzaklıktaki Morgedik baraj gölünde kaybolan 7 yaşındaki Evin Çiçek'in cansız bedenine ulaşıldı.

Arama kurtarma ekipleri Evin' in cesedini kaybolduğu yerin yaklaşık 100 metre ilerisinde buldu.

Evin Çiçek.

Baba Esat Çiçek, çocuğunun oyun oynadığını belirterek, "Karşıdan adam telefon açtı, ‘Neredesin, çocuğun suya düşmüş’ dedi. Geldim baktım bir çocuğum düşmüş, diğeri de burada bekliyor ağlıyordu. Suya atlayacaktım, millet beni tuttu bırakmadı" demişti.

Evin’i arama çalışmalarına jandarma bot ve su altı dalgıç ekipleri ile vatandaşlar katıldı.