Kayıp ihbarı yapılan çift için ekipler alarma geçti

Sakarya’da yayla yolunda araçlarının çamura saplandığını bildirdikten sonra telefon sinyali kesilen karı koca için AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri geniş kapsamlı arama çalışması başlattı. Çifte saatlerdir ulaşılamazken bölgede aramalar gece boyunca sürüyor.
Sakarya'da yakınları tarafından kayıp ihbarı yapılan karı kocanın bulunması için çalışma başlatıldı.
Akyazı ilçesinde yaşayan Havva (71) ve Mustafa K. (72) öğle saatlerinde Geyve'deki akrabalarından evlerine dönmek için yola çıktı.
Yakınlarını arayıp yayla yolunda seyir halindeyken araçlarının çamura saplandığı bilgisini veren çiftin daha sonra telefon sinyali kesildi.
Çifte ulaşamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp ihbarında bulundu.
İhbar üzerine AFAD İl Müdürlüğü, jandarma ve sağlık ekiplerince arama kurtarma çalışması başlatıldı.