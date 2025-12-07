Yeni Şafak
Otomobil tarlaya uçtu, ekipler yaralı için seferber oldu

23:227/12/2025, Pazar
G: 8/12/2025, Pazartesi
IHA
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde kontrolden çıkıp tarlaya giren otomobilin sürücüsü, uzun uğraşlar sonucu kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Yahyalı Mahallesi Yeni Bağlantı Yolu üzerinde meydana geldi. Murat Ö. idaresindeki 06 YJ 889 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yolun kenarında bulunan boş tarlaya uçtu. Kazada sürücü Murat Ö. araçta sıkışırken, otomobilin hava yastıklarının açılması kurtarma çalışmalarını zorlaştırdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ekipler ve vatandaşların da yardımıyla kurtarıldı. Murat Ö., ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tarlada kalan otomobil ise çekici ve vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.


Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

