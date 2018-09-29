Kayıp kız Afyon’da bulundu

Dedesi Kadir E.'nin evinde kalan P.E., sabah saat 08.00 sıralarında okula gitmek üzere evden çıktı. Okula gitmediği anlaşılan, cep telefonuna da ulaşılamayan P.E.'nin babası Selim E., güvenlik güçlerine giderek kayıp başvurusunda bulundu.
ÖZEL EKİP KURULDU
P.E.’nin bulunması için Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü özel ekip kurdu. Asayiş Büro ekiplerinin deneyimli polislerinden seçilen 4 kişilik ekip, MOBESE kameralarından P.E.'nin kent dışına çıktığını belirledi. P.E.'nin izini takip eden ekipler, F.K. (21) adlı erkek arkadaşıyla birlikte Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde buldu. F.K. ve P.E., jandarma sorumluluk alanında yakalanmaları nedeniyle jandarma ekiplerine teslim edildi. İfade işlemlerinin ardından P.E.’nin, ailesine teslim edileceği belirtildi.