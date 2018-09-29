Gündem Kayıp kızAfyonda bulundu
3. SAYFA

Kayıp kız Afyon’da bulundu

İzmir'in Tire ilçesinde salı günü dedesinin evinden okula gitmek için çıkan, bir daha da kendisinden haber alınamayan lise öğrencisi P.E. (15), Afyonkarahisar'da bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
P.E.'nin izini takip eden ekipler, F.K. (21) adlı erkek arkadaşıyla birlikte Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde buldu.
P.E.'nin izini takip eden ekipler, F.K. (21) adlı erkek arkadaşıyla birlikte Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde buldu.

Dedesi Kadir E.'nin evinde kalan P.E., sabah saat 08.00 sıralarında okula gitmek üzere evden çıktı. Okula gitmediği anlaşılan, cep telefonuna da ulaşılamayan P.E.'nin babası Selim E., güvenlik güçlerine giderek kayıp başvurusunda bulundu.

ÖZEL EKİP KURULDU

P.E.’nin bulunması için Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü özel ekip kurdu. Asayiş Büro ekiplerinin deneyimli polislerinden seçilen 4 kişilik ekip, MOBESE kameralarından P.E.'nin kent dışına çıktığını belirledi. P.E.'nin izini takip eden ekipler, F.K. (21) adlı erkek arkadaşıyla birlikte Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde buldu. F.K. ve P.E., jandarma sorumluluk alanında yakalanmaları nedeniyle jandarma ekiplerine teslim edildi. İfade işlemlerinin ardından P.E.’nin, ailesine teslim edileceği belirtildi.

Atacağımız çok adım var

Atacağımız çok adım var

​ Erdoğan, tarihi Berlin ziyaretiyle yeni bir dönemi başlattı.
Suriye'de 'Çekiç Güç' itirafı

Suriye'de 'Çekiç Güç' itirafı

​Suriye'nin doğusunda PKK devleti kurmak isteyen ABD'den ilginç itiraf geldi.
Çocukkatilleri: 7 şehit

Çocukkatilleri: 7 şehit

​İsrail, sivillere gerçek mermilerle ateş açtı.
Tatbikatlarsavaşı

Tatbikatlarsavaşı

​Avrupa ülkeleri ABD öncülüğünde Yunanistan ve Ege'de tatbikat yapacak.
Kudüssatılık değil!

Kudüssatılık değil!

Abbas'dan ABD ve ​İsrail'e karşı sert açıklamalar.
Hollandasonunda kabul etti

Hollandasonunda kabul etti

​Suriye PKK'sı PYD'yi desteklemeyeceklerini söyledi.
PKK, ÖSO'yasızmak istiyor

PKK, ÖSO'yasızmak istiyor

Terör örgütü PKK, yeni strateji geliştirdi.
'Şimdi tarafını seçme zamanı'

'Şimdi tarafını seçme zamanı'

Çavuşoğlu, Washington Post gazetesine makale yazdı.

F-35B savaş uçağı düştü

F-35B savaş uçağı düştü

Uçakla üsse 8 kilometre mesafe kala bağlantı kesildi.

Maicon'dan altın gol

Maicon'dan altın gol

​Galatasaray, zorlandığı maçta Erzurumspor'u stoperi 'Maicon'la yıktı.
'Almanya anlaşmaya uymuyor'

'Almanya anlaşmaya uymuyor'

Erdoğan, Almanya'yı terör konusunda uyardı.
Kafa karıştıran 'VAR'

Kafa karıştıran 'VAR'

G.Saray maçında Rıdvan Dilmen'i çıldırtan karar.
Etiyopya'da da rahat yok

Etiyopya'da da rahat yok

​FETÖ okulları ve yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
İsrail katletti!

İsrail katletti!

Gazze'deki barışçıl gösterilere gerçek mermi ile saldırdı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.