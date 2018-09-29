Kayıp kız Afyon’da bulundu

Spor

Galatasaraylıları yıkan ölüm haberi

Galatasaray, BB Erzurumspor maçı sırasında Burhan Kütüklüoğlu isimli bir taraftarın vefat ettiğini açıkladı ve başsağlığı diledi. Konuyla ilgili konuşan Fatih Terim de "Bir Galatasaray taraftarı maç içerisinde kalp krizi geçirmiş, rahmetli olmuş. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.