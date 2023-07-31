Kayıp olarak aranıyordu acı haberi geldi: Çayda cesedi bulundu

29 Temmuz Cumartesi gününden beri kendisinden haber alınamayan ve dün aracıyla Nilüfer ilçesi Yolçatı Mahallesi istikametine giderken görülen S.K.'ya (56) ulaşamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri S.K.’nın gidebileceği istikamette arama çalışması başlattı.

S.K.’nın aracını Nilüfer Çayı'na yakın bir bölgede bulan polis ekipleri çalışmaları bu bölgede yoğunlaştırdı. Ayrıca bölgeye sevk edilen Polis Özel Harekat, Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) timi, AFAD ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri de çalışmalara katıldı.