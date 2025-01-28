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Kaynak ateşi oteli yaktı: Mahsur kalan dört işçi kurtarıldı

Kaynak ateşi oteli yaktı: Mahsur kalan dört işçi kurtarıldı

04:0028/01/2025, Salı
G: 28/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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Antalya'nın Alanya ilçesinde tadilat yapılan otelde yangın çıktı. Yangın nedeniyle üst katlarda bulunan bazı işçiler ise mahsur kaldı. Başlatılan çalışmalar kapsamında işçiler kurtarılırken, iki saatlik mücadelenin ardından yangının da söndürüldüğü bildirildi.

Antalya’nın Alanya ilçesinde tadilata alınan otelde yangın paniği. Cikcilli Mahallesi'nde daha önce konut olarak kullanılan ve otele dönüştürülen 10 katlı iki bloktan oluşan yapının ilk katında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Kaynak ateşinin sünger yatakları tutuşturması üzerine başlayan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alındı. İnşaatın üst katlarında mahsur kalan 4 işçi vinç yardımıyla kurtarıldı. Dumandan etkilenen 3 kişinin sağlık durumları iyi.



#Yangın
#Antalya
#Alanya

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