Kaynak ateşi oteli yaktı: Mahsur kalan dört işçi kurtarıldı

Antalya’nın Alanya ilçesinde tadilata alınan otelde yangın paniği. Cikcilli Mahallesi'nde daha önce konut olarak kullanılan ve otele dönüştürülen 10 katlı iki bloktan oluşan yapının ilk katında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Kaynak ateşinin sünger yatakları tutuşturması üzerine başlayan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alındı. İnşaatın üst katlarında mahsur kalan 4 işçi vinç yardımıyla kurtarıldı. Dumandan etkilenen 3 kişinin sağlık durumları iyi.