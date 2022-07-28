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KAYMEK’ten ilk yardım seminerleri

Kentte mesleki eğitim ve sanat kurslarının öncüsü olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK A.Ş. faaliyetlerini aralıksız sürdürürken, şehir merkezinin yanı sıra ilçelerde de düzenlenen etkinliklerde ilgi odağı oluyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Kayseri haber: KAYMEK’ten ilk yardım seminerleri ​
KAYMEK A.Ş. faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Kentte mesleki eğitim ve sanat kurslarının öncüsü olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK A.Ş. faaliyetlerini aralıksız sürdürürken, şehir merkezinin yanı sıra ilçelerde de düzenlenen etkinliklerde ilgi odağı oluyor.

Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın talimatları kapsamında KAYMEK, Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile ilçelerde bulunan İlçe Sosyal Yaşam Merkezlerinde ‘İlk Yardım’ seminerleri düzenliyor. Seminerde temel yaşam desteği, suni solunum, kalp krizi esnasında doğru müdahale ve de kanamalarda ilk yardım gibi konular ele alınıyor.

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