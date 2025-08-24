Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kayseri’de 4 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan FETÖ üyesi yakalandı

Kayseri’de 4 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan FETÖ üyesi yakalandı

08:5524/08/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber
Kayseri'de FETÖ operasyonu
Kayseri'de FETÖ operasyonu

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan FETÖ üyesi şahıs yakalandı. İşlemleri tamamlanan A.C.K. cezaevine teslim edildi.

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan FETÖ üyesi şahıs yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; hakkında ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.C.K. (41) yakalandı.


İşlemleri tamamlanan A.C.K. cezaevine teslim edildi.



#Kayseri
#FETÖ
#İl Emniyet Müdürlüğü
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ÖSYM sonuç ekranı: Sınav sonuçları nasıl öğrenilir? e-Devlet, ÖSYM AİS osym.gov.tr sınav sonucu sorgulama ekranı