Kayseri’de 4 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan FETÖ üyesi yakalandı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan FETÖ üyesi şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; hakkında ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.C.K. (41) yakalandı.