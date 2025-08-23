Yeni Şafak
Hakkında hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

23:3923/08/2025, Cumartesi
AA
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kayseri'de FETÖ üyeliğinden 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü saklandığı adreste yakalandı.

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda, hakkında "FETÖ'ye üye olma" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.C.K. saklandığı adreste yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.



#FETÖ
#Fetullahçı Terör Örgütü
#kayseri
#polis
