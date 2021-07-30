Gündem Kayseride baraja giren 2 kız çocuğu suda çırpınmaya başlayınca aileden başka bir kız çocuğu daha suya girdi 3 kız da gözden kayboldu
KAYSERİ

Kayseri'de baraja giren 2 kız çocuğu suda çırpınmaya başlayınca aileden başka bir kız çocuğu daha suya girdi: 3 kız da gözden kayboldu

Kayseri’de serinlemek için için Sarımsaklı Barajı’na Doğu Türkistan uyruklu 2 kız çocuğu girdi. Kız kardeşlerin suda çırpındığını gören aynı aileden 3. kişi de onları kurtarmak için baraja girdi. Üç kız çocuğu da gözden kayboldu.

Haber Merkezi İHA
Kayseride baraja giren 3 kız kayboldu
Olay yerine AFAD, UMKE, ve Türkuaz Sualtı ve Akarsu Arama Kurtarma Derneği balık adamları sevk edildi.

Kayseri'de Melikgazi ilçesinde bulunan Sarımsaklı Barajı’na Doğu Türkistan uyruklu 2 kız çocuğu girdi. Kız kardeşlerin suda çırpındığını gören aynı aileden 3. kişi de onları kurtarmak için baraja girdi. Baraja giren 3 kız suda kaybolunca durum ekiplere bildirildi. İhbarın ardından olay yerine jandarma, AFAD, UMKE, ve Türkuaz Sualtı ve Akarsu Arama Kurtarma Derneği balık adamları sevk edildi. Ekipler baraj çevresinde güvenlik önlemi alırken, balık adamlar ise suda kaybolan 3 kişiyi bulmak için çalışmalara başladı.

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