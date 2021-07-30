Kayseri'de baraja giren 2 kız çocuğu suda çırpınmaya başlayınca aileden başka bir kız çocuğu daha suya girdi: 3 kız da gözden kayboldu Kayseri’de serinlemek için için Sarımsaklı Barajı’na Doğu Türkistan uyruklu 2 kız çocuğu girdi. Kız kardeşlerin suda çırpındığını gören aynı aileden 3. kişi de onları kurtarmak için baraja girdi. Üç kız çocuğu da gözden kayboldu.

Haber Merkezi 30 Temmuz 2021, 17:07 Son Güncelleme: 30 Temmuz 2021, 17:14 İHA