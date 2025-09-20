Kayseri'de iki minibüs çarpıştı: 13 yaralı

Foto: Arşiv.
Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde iki minibüsün çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, C.D'nin kullandığı 38 ACJ 137 plakalı minibüs ile sürücüsü öğrenilemeyen 01 APD 862 plakalı minibüs, Avlağa Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan 13 kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
