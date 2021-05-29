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KAYSERİ TÜRKİYE

Kayserili Mehmet amca aşı vurulmaya ikna olunca Cumhurbaşkanına şiir yazdı

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde yaşayan 86 yaşındaki ozan Mehmet Büber, sağlık çalışanlarının ikna etmesinin ardından koronavirüs aşısını yaptırdı. Büber, sağlık çalışanlarından gördüğü ilgiden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şiir yazdı.

Haber Merkezi İHA
Kayserili Mehmet amca aşı vurulmaya ikna olunca Cumhurbaşkanına şiir yazdı
Mehmet Büber, ikinci doz koronavirüs aşısını da vurdurdu.

Kayseri’nin Yahyalı ilçesine bağlı Gazibeyli Mahallesi’nde yaşayan çiftçi emeklisi 86 yaşındaki Mehmet Büber’i koronavirüs aşısını olması için sağlık çalışanları ikna etti. İlk dozunun ardından ikinci doz koronavirüs aşısını da vurduran Mehmet amca, sağlık çalışanlarından gördüğü ilgi karşısında şiir kaleme aldı.Şiirinde Türkiye’nin sağlık sistemine övgüler dizen Mehmet Büber, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.


Büber, “Gençlik yıllarımda bir reçete alıp ilaç almak istedim ve sigorta hastanesine gittim. 100 TL muayene parası verdim. Orada bana paramparça bir ilaç verdiler. Verdiğim para ilaçları bile karşılaşamadı. Şimdi ki sağlık durumundan çok memnunuz. Allah o günleri geri getirmesin. Türkiye’mizde başta Cumhurbaşkanımız, bakanımız ve sağlık çalışanlarının hepsi daha koronavirüs ilk çıktığında seferber oldular. Tedbirleri aldılar ve hastanelerimizi çoğalttılar. Türkiye’de her şey yeterli Türkiye’nin bu yoldaki çalışmaları gerçekten büyük takdir topluyor. Yoksa biz bir Hindistan olurduk. Hindistan’da adamlar ölülerini yakacak yer bulamadılar. Bizde öyle olacaktık ama tedbirler alındı. Halimize şükretmemiz lazım. Hele hele sağlık çalışanları burada canlarını feda ettiler. Bizler koronavirüs olan birinin yanına varmaya korkarken onlar kendilerini siper ettiler. Biz bunları gördük. Onlarla iftihar ediyoruz” dedi.

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“Bu bir savaş ve hepimiz aşılanarak bu savaşı kazanacağız”

Yahyalı Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Yasemin Doğan ise, "Mehmet amca aşı olma konusunda biraz kararsızdı. Yaşı gelmesine rağmen evden çıkmadığını belirterek aşı yaptırmak istemiyordu. Bizde sürekli çocuklarının eve girip çıktığı için kendisine enfeksiyon taşıyabileceklerini anlattığımız için Mehmet amca bizi kırmadı ve ilk doz aşısını yaptırmıştık. Şimdi de ikinci doz aşısını yapmak için geldik. Şuan kendisi de aşının önemini, aşının ne kadar gerekli olduğunu, ne kadar büyük bir halk sağlığı problemi ile savaşmamız için elimizdeki tek silahın olduğunu bize çokta güzel anlattı. Yaş ve aşı sırası gelen bütün halkımızı mutlaka aşılarını yaptırmalarını da öneriyoruz. Çünkü bu bir savaş ve hepimiz aşılanarak bu savaşı kazanacağız” ifadelerini kullandı.

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Ozan Mehmet Büber’in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yazdığı şiirin bir kısmı şöyle:

  • "Memnuniyet olunca kalplere nakşediyon
  • Başarılar uhde püf noktasını biliyon
  • Milleti bu vatanı zaferlerle süslüyon
  • Değerli başkanımız Recep Tayyip Erdoğan
  • Çin’den ve Rusya’dan şimdi de Almanya
  • Aşı tedarikinde girdiler hep sıraya
  • Sesimizi duyurdun yaşa var ol dünyaya
  • Kudretli başkanımız Recep Tayyip Erdoğan
  • Sağlık Bakanımızda seçkin kişi yanında
  • Aşılar vuruluyor hem de tik tak anında
  • O sağlık ordumuzun gece gündüz yanında
  • Bilgili başkanımız Recep Tayyip Erdoğan
  • Bakanımız Fahrettin soyadları da Koca
  • Çok değerli bir insan ulaşıyor amaca
  • Kovidi koymaaycak aşılar vurulunca
  • Sevgili başkanımız Recep Tayyip Erdoğan
  • Maneviyat olunca hakkı hak biliyorlar
  • Kayseri’nin halkına durmadan çalışıyorlar
  • O kovid belasına aşıyla son veriyorlar
  • Merhametli başkanım Recep Tayyip Erdoğan.”
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