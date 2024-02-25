Kazanlı'da yuva alanı temizliği

Tüm dünyada koruma altında olan deniz kaplumbağalarının en önemli yuvalama alanlarından biri olan Kazanlı Sahili'nde, yumurtlama zamanının yaklaşmasına doğru temizlik çalışmaları arttı. Mersin Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak’ın talimatıyla Kazanlı sahilinde kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Çok sayıda personelin katıldığı çalışmada çöpler poşetlenerek, ‘çöp taksi’ ile bölgeden götürüldü. Ekipler, belirlenen plan dâhilinde diğer sahil bölgelerinde de düzenli olarak temizlik çalışmaları gerçekleştirecek.





BU BÖLGEYE KESİNLİKLE ARAÇ SOKMUYORUZ

Yaptıkları çalışma hakkında bir açıklama yapan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü M. Sevinç Gündüz, düzenli olarak her ay temizlik çalışması yaptıklarını ifade etti. Özellikle deniz kaplumbağalarının en önemli yuvalama alanlarından biri olan Kazanlı Sahili'ni daha çok önemsediklerinin altını çizen Gündüz; “Bu bölgeye kesinlikle araç sokmuyoruz. Ekiplerimiz sahil boyunca yürüyerek temizlik çalışmasını gerçekleştiriyor. Çünkü araç girdiği zaman bu kumsal bozulur ve deniz kaplumbağalarının yuvalama alanları zarar görür. Bugün de yaptığımız temizlik çalışmalarında, sahilden iki traktöre yakın çöp topladık. Kazanlı Sahili'ndeki çalışmaları bitirdikten sonra Adanalıoğlu Sahili'ni de temizleyeceğiz” dedi.





LÜTFEN DOĞAYI KİRLETMEYİN

Vatandaşlara da çağrıda bulunan Gündüz; “Vatandaşlarımız buraları genelde piknik alanı olarak kullanıyor. Onlardan ricamız, burada yediklerini, içtiklerini kumsala atmamaları. En azından pikniklerini bitirdikten sonra bir poşetin içine çöpleri koyup, bir kenara bırakırlarsa biz zaten gün içinde gelip onları alıyoruz. Çünkü doğayı korumak hepimizin görevidir. Temizlemek önemli ama kirletmemek daha önemli. Çünkü gerçekten doğayı ciddi anlamda kirlettiğiniz zaman temizlemek zor oluyor. Vatandaşlarımız lütfen çöplerini doğaya atmasınlar” ifadelerini kullandı.



