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AFYONKARAHİSAR

Kâbe'nin özlemiyle yaşıyordu: Tavaftan sonra hayatını kaybetti

Afyonkarahisarlı 80 yaşındaki Mevlüt Bekar, yıllardır özlemini çektiği kutsal topraklarda umre vazifesini yaptığı sırada hayatını kaybetti. Bekar'ın cenazesi kutsal topraklara defnedildi.

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Haber Merkezi İHA
Kâbenin özlemiyle yaşıyordu: Tavaftan sonra hayatını kaybetti
Mevlüt Bekar

Aslen Afyonkarahisar’ın Bayat ilçesi Derbent köyünden olan ve Eskişehir’in Çifteler ilçesinde ikamet eden Mevlüt Bekar(80), bundan 2 yıl önce umreye gitmek istedi. Tam yola çıktığı esnada pandemi nedeniyle umre ve haç ziyaretlerinin yasaklanmasının ardından özlemini çektiği umre ziyaretini gerçekleştiremeyen Bekar, geçtiğimiz 16 Aralık’ta Umre için tekrar yola çıktı. Ailesiyle vedalaşarak kızı ile birlikte umre kafilesinin rehberliğinde ilk olarak Mekke’deki vazifesini yerine getiren Bekar, daha sonra Medine’ye geldi. Mevlüt Bekar, dün sabah Kabe’de tavafını yapıp öğle namazını kıldıktan sonra hayatını kaybetti.

Yıllardır özlemini çektiği kutsal topraklarda hayata gözlerini yuman Bekar için gerekli izinler alınarak bu sabah Kabe’de milyonlar eşliğinde cenaze namazı kılındı. Bekar daha sonra Medine’de toprağa verildi. 80 yaşında kutsal toprakların özlemini çeken ve bu özlemine kavuşan Mevlüt Bekar’dan geriye Kabe’yi tavafı esnasında el sallarken çekilen fotoğraflı kaldı.

Kutsal topraklara defnedildi

Kutsal topraklarda hayatını kaybeden ve kutsal topraklara defnedilen Bekar için hem Afyonkarahisar’ın Derbent köyünde, hem de Eskişehir’in Çifteler ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılınacağı öğrenildi.

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