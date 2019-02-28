Kedisi sayesinde yangından kurtuldu

Adana'da yaşadığı evde yangın çıkan kadın, kedisinin saçlarını çekerek uyandırması sayesinde kurtuldu.

Merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde, bir apartmanın 4. katında yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede söndürürken evde maddi hasar meydana geldi.

Ekipler, yangını diğer katlara sıçramadan kısa sürede söndürdü. Dumandan etkilendiği belirlenen ev sahibi C.Ş (48) ambulansta tedavi edildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Efe isimli kedisi sayesinde kurtuldu

Evde yalnız yaşadığı ve yangın sırasında uykuda olduğu öğrenilen ev sahibi C.Ş'nin, dumanı fark eden kedisi "Efe"nin, saçlarını çekerek uyandırması sonucu yangından kurtulduğu öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin yaptığı ilk belirlemelere göre yangının elektrik aksamından kaynaklandığı tespit edildi.