Kemal Kılıçdaroğlu: CHP çok büyüdü diyemem

Hulki Cevizoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: TÜSİAD'ın önünde süt dökmüş kediye döneceksin devletin bürokratına şov yapacaksın

Gazeteci Hulki Cevizoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaorğlu'nun randevusuz bir şekilde Milli Eğitim Bakanlığına gelmesine ilişkin yorumda bulundu. Cevizoğlu, 'Kılıçdaroğlu'nun yapması gereken; TÜSİAD'ı telefonla arayıp onlardan emir almak yerine, onlara haddini bildirseydi. TÜSİAD'a geliyorum bu Türkiye'de zam yapan gıda ürünlerinin, petrolün çoğu bu TÜSİAD üyesi değil mi? TÜSİAD'a hesap sorsaydı. Bunlar biraz taktik strateji istiyor.



TÜSİAD'ın önünde süt dökmüş kediye döneceksiniz. Bu tarafta bürokrata şov yapacaksınız. Böyle bir şey olabilir mi ya?' diye konuştu.