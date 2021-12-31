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POLİTİKA

Kemal Kılıçdaroğlu: CHP çok büyüdü diyemem

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin oy oranı ve anket rakamları için, "CHP şöyle sıçradı çok büyüdü diyemem" açıklamasında bulundu. Kılıçdaroğlu, parlamenter sisteme dönülmesini savunsa da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden parlamenter sisteme geçiş süreci için özel bir çalışma yapmadıklarını söyledi.

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Haber Merkezi Diğer
Kemal Kılıçdaroğlu: CHP çok büyüdü diyemem
Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da yabancı medya kuruşları ve internet medyası temsilcileriyle bir araya geldi. Gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'SIÇRAMA YAPTIK' DİYEMEM

CHP'nin oy oranı ile açıklanan anket rakamlarına değinen Kılıçdaroğlu, "CHP şöyle sıçradı çok büyüdü diyemem. Yukarı doğru gidiyor. Göreceksiniz önümüzdeki süreçte birinci parti olacağız" iddiasında bulundu.

"ÖZEL ÇALIŞMA YAPMADIK"

'Güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönülmesinden yana olduklarını belirten Kılıçdaroğlu, Independent Türkçe'de yer alan habere göre, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden Parlamenter Sisteme geçiş süreci üzerine özel bir çalışma yapmadıklarını ifade etti.

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