Kemal Kılıçdaroğlu: CHP çok büyüdü diyemem

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da yabancı medya kuruşları ve internet medyası temsilcileriyle bir araya geldi. Gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
'SIÇRAMA YAPTIK' DİYEMEM
CHP'nin oy oranı ile açıklanan anket rakamlarına değinen Kılıçdaroğlu, "CHP şöyle sıçradı çok büyüdü diyemem. Yukarı doğru gidiyor. Göreceksiniz önümüzdeki süreçte birinci parti olacağız" iddiasında bulundu.
"ÖZEL ÇALIŞMA YAPMADIK"
'Güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönülmesinden yana olduklarını belirten Kılıçdaroğlu, Independent Türkçe'de yer alan habere göre, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden Parlamenter Sisteme geçiş süreci üzerine özel bir çalışma yapmadıklarını ifade etti.