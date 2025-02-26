Kendisini 'hoca' olarak tanıttı: Ailevi problemi için başvuran kişiyi 700 bin TL dolandırdı

Vatandaş, problemini çözeceğini söyleyen şahıs için Yenipazar ilçesinde bir noktaya

yaklaşık 700 bin TL değerinde 7 adet altın bileziği bırakmak suretiyle

dolandırıldığını beyan ederek jandarmaya müracaatta bulundu. Müracaat üzerine harekete geçen Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Yenipazar ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri koordineli olarak görüntü incelemesi ve detaylı araştırma sonucu

500 kilometre uzaklıktaki Konya'dan