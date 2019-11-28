Kendisini 'polis' olarak tanıtan dolandırıcı, yolcu otobüsünde yakalandı Kendisini 'polis' olarak tanıtan dolandırıcı, yolcu otobüsünde yakalandı Eskişehir’de memur emeklisi N.A. (74) ile eşi C.A.’yı (82) kendisini polis olarak tanıtıp, 50 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını alarak dolandıran ve yolcu otobüsünde yakalanan Mehmet B., Eskişehir’e getirildi. Şüpheli sorgusunun ardından elleri önden kelepçeli olarak adliyeye sevk edildi.

Haber Merkezi 28 Kasım 2019, 15:26 Son Güncelleme: 28 Kasım 2019, 15:33 DHA