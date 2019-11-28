Gündem Kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı, yolcu otobüsünde yakalandı
ESKİŞEHİR

Kendisini 'polis' olarak tanıtan dolandırıcı, yolcu otobüsünde yakalandı

Kendisini 'polis' olarak tanıtan dolandırıcı, yolcu otobüsünde yakalandı

Eskişehir’de memur emeklisi N.A. (74) ile eşi C.A.’yı (82) kendisini polis olarak tanıtıp, 50 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını alarak dolandıran ve yolcu otobüsünde yakalanan Mehmet B., Eskişehir’e getirildi. Şüpheli sorgusunun ardından elleri önden kelepçeli olarak adliyeye sevk edildi.

Haber Merkezi DHA
Üzerinden 4 altın bilezik, 1 kelepçe tarzı bilezik ve 1 adet altın kolye çıktı.
Üzerinden 4 altın bilezik, 1 kelepçe tarzı bilezik ve 1 adet altın kolye çıktı.

Polisin şüpheli Mehmet B.’nin kimliğini, çiftin evinin çevresindeki güvenlik kameralarından belirleyip, tespit ettiği öğrenildi. Eskişehir Asayiş Şubesi ekipleri, peşine düştükleri şüphelinin şehirlerarası otobüs terminalinden Şanlıurfa’ya giden otobüse bindiğini belirledi.

DHA
Şüpheli sorgusunun ardından elleri önden kelepçeli olarak adliyeye sevk edildi.

Durum Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne bildirildi. Eskişehir- Ankara Yolu'nda uygulama noktası oluşturan Ankara Polisi de Mehmet B.’yi otobüste yakalayarak, gözaltına aldı.

Şüphelinin üzerinde bulunan 4 altın bilezik, 1 kelepçe tarzı bilezik ve 1 adet altın kolye, çifte teslim edildi. Soruşturma sürüyor.

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