Kendisini polis olarak tanıtan şüpheliye ziynet eşyalarını kaptırdı

İddiaya göre, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kendini polis olarak tanıtan E.K. (25), 26 yaşındaki Z.M.M.'yi arayarak kardeşinin kaçırıldığını söyledi. E.K., Z.M.M.'ye kardeşini kurtarmak için evde bulunan bütün ziynet eşyaları getirmesini söyledi.

Z.M.M. evde bulunan ve yaklaşık değeri 1 milyon lira olan 8 bin dolar, 8 bin euro, 2 adet altın yüzük, 1 çift altın küpe, 5 adet bilezik, 2 adet altın gerdanlık ve 5 adet cumhuriyet altınını alarak E.K.'nin yanına gitti. Ziynet eşyalarını E.K'ye teslim eden Z.M.M., bir süre sonra dolandırıldığını anlayarak Nilüfer Polis Merkezi'nde E.K.'den şikayetçi oldu. E.K., Z.M.M.'den aldığı ziynet eşyalarıyla İstanbul'a kaçtı.