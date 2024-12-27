Kendisini polis olarak tanıtan şüpheliye ziynet eşyalarını kaptırdı

Bursa'da kendisini polis olarak tanıtan E.K., Z.M.M.'yi telefonla arayarak kardeşinin kaçırıldığını söyledi. Kardeşinin kurtulması için yaklaşık 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyalarını şüpheliye veren şahıs, daha sonra dolandırıldığını anlayarak şikayetçi oldu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, E.K'yı İstanbul'da düzenledikleri operasyonla yakaladı.
İddiaya göre, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kendini polis olarak tanıtan E.K. (25), 26 yaşındaki Z.M.M.'yi arayarak kardeşinin kaçırıldığını söyledi. E.K., Z.M.M.'ye kardeşini kurtarmak için evde bulunan bütün ziynet eşyaları getirmesini söyledi.
1 milyon lira dolandırıldı
Z.M.M. evde bulunan ve yaklaşık değeri 1 milyon lira olan 8 bin dolar, 8 bin euro, 2 adet altın yüzük, 1 çift altın küpe, 5 adet bilezik, 2 adet altın gerdanlık ve 5 adet cumhuriyet altınını alarak E.K.'nin yanına gitti. Ziynet eşyalarını E.K'ye teslim eden Z.M.M., bir süre sonra dolandırıldığını anlayarak Nilüfer Polis Merkezi'nde E.K.'den şikayetçi oldu. E.K., Z.M.M.'den aldığı ziynet eşyalarıyla İstanbul'a kaçtı.
50 kamera izlendi adres tespit edildi
Şikayet üzerinde harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayın yaşandığı yerden itibaren yaklaşık 50 güvenlik kamerasını tek tek inceleyerek şüphelinin İstanbul'a kaçtığını tespit etti. Operasyon için düğmeye basan ekipler, şüpheli E.K.'yi İstanbul'da yakaladı. Şüpheli ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilirken, ziynet eşyaları Z.M.M.'ye teslim edildi. E.K., ifadesinin alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.