Kendisini 'vali' olarak tanıttı: Ben geçimimi dolandırıcılıkla sağlıyorum Adana'da 7 ayrı ilde yaşayan 10 iş insanını telefonla arayıp, kendilerini 'vali' olarak tanıtarak 240 bin lira dolandırdığı belirlenen 12 şüpheliden, 3’ü kadın 7 kişi tutuklandı. Suçlamaları kabul eden çete lideri Nevfel K.'nin, "Ben geçimimi dolandırıcılıkla sağlıyorum" dediği öğrenildi.

Haber Merkezi 28 Ekim 2020, 10:15 Son Güncelleme: 28 Ekim 2020, 10:47 DHA