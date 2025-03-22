Kent uzlaşısında gizli tanık içeriden: İBB çalışanı para trafiğini de anlattı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik terör ve yolsuzluk soruşturması devam ederken İBB'de çalışan bir kişinin gizli tanık olduğu iddia edildi. Kent uzlaşısı ile ilgili bilgi veren gizli tanık ifadesinde, 2024 yerel seçimlerinde DEM Parti’nin seçimlerde CHP’yi desteklemesi için iki parti arasında bağlantı kurulduğunu ileri sürdü. İki parti arasındaki bu bağlantının ise İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Ekrem Şahan ve Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan’ın sağladığını iddia etti. Gizli tanık, kurulan bağlantı sonrası para trafiğinin ise Murat Ongun tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü. Hürriyet'in haberine göre; soruşturma kapsamında bir terör örgütü üyesinin de ifadesinin alındığı öğrenildi. Örgüt mensubu verdiği ifadede, büyükşehirlerde belediyeler vasıtasıyla, örgüte finans sağlanması, örgüt mensuplarının ve ailelerin barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacını güttüğünü anlattı.