​Kentsel dönüşüm ile kalite yükseldi ​

Bursa Osmangazi Belediyesi ilçenin en büyük mahallerinden biri olan Bağlarbaşı’na çocuk oyun ve spor alanlarının da yer aldığı 634 bin 848 metrekare büyüklüğündeki Sevgi Parkı’nın açılışını yaptı. Çocuk şenliği ve farklı etkinliklerle renklenen Sevgi Parkı’nın açılış törenine; Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, AK Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen ve Ahmet Kılıç, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Demir, Osmangazi Kaymakamı Ali Partal, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

İLÇEDE YAŞAM KALİTESİ DEĞİŞİYOR

Törende konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 13 yılda ilçeye 364 yeni park ile 634 bin 848 metrekare yeşil alan kazandırırken, 742 bin 943 metrekare alanı kamulaştırıp, 615 milyon 580 bin TL kaynak kullandıklarını belirtti.

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Başkan Dündar, “Nüfusu 1 milyona yaklaşan büyük ailemizin her ferdinin mutluluğu ve huzuru için bir yandan Türkiye’ye örnek gösterilen dev eserler kazandırırken, diğer yandan uzun yılların yükünü hafifleterek sağlıklı, güvenli ve sosyal donatı alanları ile vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıran, ekonomik değeri her gün yükselen kentsel dönüşüm ve gelişim bölgeleri ile ilçemizi ve yaşam kalitesini yükseltiyoruz” diye konuştu.

SEVGİ PARKI NEFES VERECEK

Osmangazi Belediyesi olarak mahallelere nefes aldırırken 7’den 77’ye herkese sosyal alan oluşturmak amacıyla projeler hazırladıklarını ifade eden Dündar, “Bunları yaparken hem yeşil Bursa’yı korumak hem de planlı şehirleşmenin yolunu açmak için mahallelerimizde aralıksız çalışıyor; merkezden en uç noktalara kadar ilçemizin dört bir yanına hizmet götürüyoruz. Bağlarbaşı Mahallemizde açılışını yaptığımız ‘Sevgi Parkı’nı, toplam 6 bin 969 metrekare alan üzerine kurduk. Park için yaklaşık 1 milyon 358 bin TL harcadık” dedi.

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‘İMKANLARI HİZMETE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ’

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala da yaptığı konuşmada, Osmangazi’de güzel bir parkı vatandaşların hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Vatandaşımızın ihtiyacını karşıladığımızda duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek çok zor. Gece gündüz çalışmamızın tek bir sebebi var. O da, vatandaşlarımıza layık oldukları gibi bir hizmet sunabilmektir. Muhtarlar ve vatandaşlar bizlere ihtiyaçlarını, taleplerini sunacaklar. Biz de Türkiye’nin, Bursa’nın Osmangazi’nin imkanlarını bir araya getirerek hizmete dönüştüreceğiz. Başkan Dündar ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Parkımız hayırlı olsun” dedi.