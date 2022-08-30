Kepez’e glütensiz üretim tesisi

Kepez Belediyesi’nin, Glütensiz Yaşam Projesi kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında glütensiz ekmek ve çeşitli ürünlerin üretildiği Yeni Mahalle’deki Glütensiz Üretim ve Satış Tesisi hizmete girdi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü,“2016-2017 yıllarında çölyaklı ailelerimiz değişik vesileler ile yanımıza gelerek sıkıntılarını aktardılar. Glütensiz ürünlerin ne kadar büyük ihtiyaç olduğunu ve böylesi bir rahatsızlığın sosyal adaletsizliğe sebep olmaması gerektiği için kamunun bu işe el atması gerekiyordu. 2018 yılından itibaren biz Kepez Belediyesi olarak glütensiz ürünler satabileceğimiz bir tesisin hayalini kurduk. Şimdi hayalimizi gerçekleştiriyoruz. Açılışımıza icabet ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum” dedi.