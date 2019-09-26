Gündem Kesik baş cinayeti hükümlüsü Nevin, kendini eğitime adadı
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'Kesik baş' cinayeti hükümlüsü Nevin, kendini eğitime adadı

'Kesik baş' cinayeti hükümlüsü Nevin, kendini eğitime adadı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, kendisine tecavüz ettiğini öne sürdüğü Nurettin Gider'i (35) av tüfeğiyle öldürdükten sonra başını keserek, köy meydanına atan ve ömür boyu hapse mahkum edilen Nevin Yıldırım (34), cezaevinde eğitimine ve mesleki gelişimine ağırlık verdi. Açık öğretim lisesine kayıt yaptıran Yıldırım'ın, meslek edindirme kurslarına da katıldığı öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Nevin Yıldırım cezaevinde eğitimine ve mesleki gelişimine ağırlık verdi.
Nevin Yıldırım cezaevinde eğitimine ve mesleki gelişimine ağırlık verdi.

Isparta'nın Yalvaç'ın Koruyaka köyünde, 29 Ağustos 2012'de, kendisine tecavüz ettiğini ileri sürdüğü, evli ve 2 çocuk babası Nurettin Gider'i av tüfeğiyle vurarak, öldürdükten sonra başını kesip, köy meydanına atan Nevin Yıldırım'a, Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi'nce 25 Mart 2015'te, 'tasarlayarak öldürmek'ten ömür boyu hapis cezası verildi. Yerel mahkemenin kararı, Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi tarafından bu yılın mayıs ayında onandı.

Yargıtay Nevin Yıldırım'ın cezasını onadı
GÜNDEM
Yargıtay Nevin Yıldırım'ın cezasını onadı

Halen Isparta E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Yıldırım'ın, eğitimine ve mesleki eğitim kurslarına ağırlık verdiği öğrenildi. Yakınlarının verdiği bilgiye göre, ortaokul mezunu olan Nevin Yıldırım, geçen yıl lise diploması almak için açık öğretim lisesine kayıt yaptırdı. Sınavlara girmeye başlayan Yıldırım'ın, eğitiminin yanında cezaevindeki meslek edindirme kurslarına da katıldığı öğrenildi.

DHA
Nevin Yıldırım, kendisine tecavüz ettiğini ileri sürdüğü, evli ve 2 çocuk babası Nurettin Gider'i av tüfeğiyle vurarak öldürdükten sonra başını kesip, köy meydanına attı.

"Üniversite sınavına katılmak istediğini söyledi"

Nevin Yıldırım'ın babası Zekeriye Yıldız, "7 yıldır tutuklu bulunan Nevin, cezaevinde zamanını değerlendirmeye çalışıyor. Ortaokuldan sonra tahsil hayatına devam edemediği için şimdi liseyi bitirmek ardından üniversite sınavına katılmak istediğini söyledi. Biz de kendisini destekliyoruz. Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan el beceri kurslarına da katılan Nevin'in bazılarını tamamlayarak sertifika aldığını kendisinden duyduk" dedi.

DHA
7 yıldır Isparta, Antalya ve İzmir'deki ceza infaz kurumlarında tutuklu kalan Nevin Yıldırım, 17 yıl sonra tahliye edilecek.

Tahliye 17 yıl sonra

Olay tarihinden bu yana 7 yıldır Isparta, Antalya ve İzmir'deki ceza infaz kurumlarında tutuklu kalan Nevin Yıldırım, şu anda Isparta E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunuyor. Yıldırım, şartlı tahliye koşullarını ihlal etmediği takdirde 17 yıl sonra tahliye edilecek.

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