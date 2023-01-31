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Kılıçdaroğlu Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci’yi yine tehdit etti: Görecek neyin ne olduğunu

Geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci’yi hedef alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında bir kez daha Rektör İnci'yi tehdit etti. Kılıçdaroğlu, "Okulun içinden çıkan kişi tam anlamıyla bir Brütüs. Naci okul mezunlarının kendi paralarıyla yaptığı binaya el koydu. Görecek neyin ne olduğunu." ifadelerini kullandı.

14:44 . 31/01/2023 Salı
Yeni Şafak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir kez daha Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci’yi hedef aldı.

YİNE TEHDİT ETTİ

Rektör İnci'yi
"Görecek neyin ne olduğunu"
diyerek tehdit eden Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Boğaziçi'ne kayyum atandı. Niye atanır? Bir süre kaldı, dayanamadı, ayrıldı. Bu sefer kendi içlerinden kayyum çıkardılar. Okulun içinden çıkan kişi tam anlamıyla bir Brütüs. Naci okul mezunlarının kendi paralarıyla yaptığı binaya el koydu. Buradan Naci'ye sesleniyorum; zulümden, adaletsizlikten, baskıdan hoşlanmam. Bunu yapanları da asla ve asla affetmem. Naci, kayyum düzenine son verdiğimizde görecektir geliyor gelmekte olanın ne anlama geldiğini."

"BİZ GELİNCE EVİNE GİDEMEYECEK" DEMİŞTİ

Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada da Rektör İnci'yi hedef almıştı. CHP lideri,
"Rektör görünümlü kayyumu birkaç ay sonra Boğaziçililer ile birlikte tahliye edeceğiz. Ve öyle evine falan da gitmeyecek, suçları ile yüzleşecek."
demişti.



#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP Grup Toplantısı
#Sayıştay
#Boğaziçi Üniversitesi
#Naci İnci
17 dakika önce
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Kılıçdaroğlu Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci’yi yine tehdit etti: Görecek neyin ne olduğunu
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