Kılıçdaroğlu Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci’yi yine tehdit etti: Görecek neyin ne olduğunu

"Boğaziçi'ne kayyum atandı. Niye atanır? Bir süre kaldı, dayanamadı, ayrıldı. Bu sefer kendi içlerinden kayyum çıkardılar. Okulun içinden çıkan kişi tam anlamıyla bir Brütüs. Naci okul mezunlarının kendi paralarıyla yaptığı binaya el koydu. Buradan Naci'ye sesleniyorum; zulümden, adaletsizlikten, baskıdan hoşlanmam. Bunu yapanları da asla ve asla affetmem. Naci, kayyum düzenine son verdiğimizde görecektir geliyor gelmekte olanın ne anlama geldiğini."