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Kılıçdaroğlu gitti kavgası bitmedi

CHP’de İmamoğlu’na yakın olduğu iddia edilen isimlerden gazeteci Bahar Feyzan, sosyal medya hesabından eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan paylaşımlarda bulundu.

Yusuf Özdemir
Yusuf Özdemir
04:00 - 2/03/2024 Cumartesi
Güncelleme: 01:24 - 2/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Bahar Feyzan, Kemal Kılıçdaroğlu.
Bahar Feyzan, Kemal Kılıçdaroğlu.

Bahar Feyzan, Kılıçdaroğlu'nun “Yerel seçimlerde başarısızlık olursa oturup tartışacağız” ifadesini alıntılayarak X hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'nu 'Alevi kimliği' üzerinden hedef aldı. Feyzan, Kılıçdaroğlu'na hitaben, "Hangi sıfatla? Partiyi mezhep partisi yapamadınız hevesiniz kursağınızda mı kaldı? Alevi olmayanın görev alamadığı CHP’den, inancına bakmaksızın görev alan CHP zorunuza mı gitti?” mesajını paylaştı.

ALEVİLERDEN ÖZÜR DİLEDİ

Feyzan’ın paylaşımı kısa sürede Alevilerden ve parti çevrelerinden yoğun tepki aldı. Bunun üzerine bir mesaj daha paylaşan Feyzan, “Kılıçdaroğlu ile ilgili söylediklerimin tamamen arkasındayım. Maksatlı olarak ayrımcılık yaptığımı iddia edenler ise konuyu saptırmaya çalışanlar” dedi. Feyzan daha sonra paylaştığı bir mesajda ise, kendisine tepki gösteren Alevi vatandaşlardan özür diledi. CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel de yayınladığı açıklamada, Kılıçdaroğlu’na sahip çıktı.



#Siyaset
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Bahar Feyzan
#CHP
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