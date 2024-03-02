Kılıçdaroğlu gitti kavgası bitmedi

Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Mustafa Kemal, Aşık Veysel ve İçerenköy mahallelerinin imar planını, bakan olduğu dönemde Meclis'ten geçiren Murat Kurum'a teşekkür etti. Bir odada çevresindekilerle sohbet ettiği esnada, Ataşehir’deki bazı mahallelerinin imar planının çıkartılmasına ilişkin "Sayın eski Bakan Murat Kurum'un burada bir etkisi var mıydı efendim, desteği var mıydı?" sorusuna cevap veren İlgezdi, "Var kardeşim. Var. Tapu sorununu bir kısmını o çözdü. Yiğidi öldür hakkını yeme şimdi doğruyu söyle." dedi.