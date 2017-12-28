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POLİTİKA

CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında 7 ilde eş zamanlı suç duyurusu

Kılıçdaroğlu hakkında 7 ilde eş zamanlı suç duyurusu

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve bir kaç CHP'li vekilin 2010 referandumuna dair gündeme getirdiği iddialar için 7 ilde eş zamanlı suç duyurusunda bulunuldu. Eski DP'liler Bakan Soylu'ya destek açıklaması yaparak Kılıçdaroğlu ve CHP'liler hakkında suç duyurusunda bulundular. Suç duyurusunda iddia edilen yerler ile ilgili faturalar da ilgili kurumlardan alınarak teslim edildiği belirtildi.

Haber MerkeziYeni Şafak
Eski Demokrat Parti üyeleri Keaml Kılıçdaroğlu hakkında 7 ilde eş zamanlı suç duyurusunda bulundu.
Eski Demokrat Parti üyeleri Keaml Kılıçdaroğlu hakkında 7 ilde eş zamanlı suç duyurusunda bulundu.

Eski Demokrat Parti (DP) üyeleri, "Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 12 Eylül 2010 referandumu öncesi 'Demokrasi Buluşmaları' adıyla organize edilen ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı toplantılara finansal destek sağladığı" iddialarına ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yöneticileri hakkında 7 ayrı ilde eş zamanlı olarak suç duyurusunda bulundu.

7 ilde eş zamanlı suç duyurusu

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen eski DP'liler, ayrı ayrı hazırladıkları suç duyurusu dilekçelerini, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu.

Adliye önünde katılımcılar adına açıklama yapan eski DP İstanbul İl Başkanı Harun Hınız, suç duyurusunun eş zamanlı olarak İstanbul, Ankara, Balıkesir, Kırıkkale, Mersin, Trabzon ve Kayseri'de yapıldığını söyledi.

"Kılıçdaroğlu FETÖ kampanyası yürütüyor"

İstanbul Adalet Sarayı’nda toplanan yaklaşık 70 kişilik grup, suç duyurusu dilekçesini savcılığa sunduktan sonra adliye binası önünde basın açıklaması yaptı. Grup basın metnini okuyan Demokrat Parti İstanbul eski Teşkilat Başkanı Harun Hınız, bir süredir İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte 12 Eylül 2010 referandumunda yapmış oldukları sivil inisiyatif çalışmaları üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla FETÖ kampanyası yürütüldüğünü söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun iddiasına faturalı yanıt

Balıkesir’de ise eski meclis üyesi Mesut Akbıyık ve ekibi, Balıkesir Adliyesi bahçesinde açıklamada bulunarak CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Akbıyık, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun artık köşeye sıkıştığını ifade ederek, "Balıkesir’deki 2010 referandum çalışması 5 Ağustos tarihinde Basri Otel’de gerçekleştirilmiştir. Süleyman Soylu da bu çalışmada bize eşlik etmiştir. O çalışmanın tüm giderlerini biz arkadaşlarımızla birlikte karşıladık. Hatta faturasını da az önce ilgili kurumdan aldık. Burada da görüleceği üzere ödeme işlemi benim tarafımdan yapılmıştır. Yani CHP’lilerin ileri sürdüğü '2010 referandumunu FETÖ finanse etti’ şeklindeki alçak iftirayı kesinlikle kabul etmiyoruz. Bunun kocaman bir yalan olduğunun en büyük ispatı da budur. 2010 Referandumunda yaptığımız çalışmanın aynısını son hükumet başkanlığı sistemi referandum çalışmalarını da bu arkadaşlarımla beraber gerçekleştirdik. Biz ülkemiz zor dönemden geçerken bir cendere içerisindeyken, tüm emperyal güçler ülkemize saldırıyorken, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı dünyadaki tüm mazlumların umudu olmuşken, bu şartlarda evimizde oturmayacağız. Kimse bizden evimizde oturmamızı beklemesin. Sayın Cumhurbaşkanımızın omuzlarındaki o yükü bir nebze de olsa alabilmek için ben ve arkadaşlarım yine sahada olacağız."

"Bu iftira terörle mücadeleye darbe vurmaktır"

AK Parti İl Başkan Yardımcısı ve eski Demokrat Parti Trabzon İl Başkanı Ahmet Uğur Zihni, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Bülent Tezcan, Özgür Özel, Engin Altay ve Engin Özkoç hakkında suç duyurusunda bulundu.

Zihni, Trabzon Adliyesi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kaset kumpasında, bu kumpası hazırlayan 120 ByLockçu bulunması Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu süreçte FETÖ inisiyatifiyle genel başkan olduğunun açık delilidir. Meclis araştırma komisyon raporlarında kendi milletvekillerinin konuşmalarına da yansıdığı üzere 15 Temmuz'daki hain darbe girişimine önce 'Bu bir FETÖ darbesidir.' diyen, ardından dönüş yapıp FETÖ terör örgütü mensupları gibi 'Bu bir kontrollü darbedir.' diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bu ülkede bir daha başbakanlar asılmasın, milli irade güçlensin, vesayet anlayışı son bulsun düşüncesiyle 12 Eylül 2010 referandumundan önce bir araya gelen iyi niyetli siyasetçilere bu şekilde iftira atması, aslında yukarıda belirttiğimiz bu kirli ilişkisini örtbas etmeye yönelik bir FETÖ operasyonudur. 12 Eylül referandumunda Anadolu'nun çeşitli illerinden bir araya gelerek bu demokratik adıma katkı sunmak isteyen, ailesinden, işinden fedakarlık yapan kişilerin yaptığı sivil inisiyatif çalışmasının finansmanının yıllar sonra FETÖ tarafından yapıldığı iftirasının atılmasının amacı bu çalışmada ciddi bir demokratik tavır sergileyen ve katkı sunan Sayın Süleyman Soylu üzerinden terörle mücadeleye darbe vurmaktır" dedi.

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