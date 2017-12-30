Kılıçdaroğlu ihanet noktasına gelmiştir

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 15 Temmuz FETÖ’cü darbe girişimine ilişkin ifadelerine tepki gösteren Ünal, “Kılıçdaroğlu’nun ifadeleri milletimizin vicdanını kanatmaktan öte ihanet noktasına gelmiştir. Kılıçdaroğlu iyi bilmelidir ki bu millet o FETÖ’cüleri hukuka teslim etti. Bu millet erdemli ve ahlaklı bir duruş sergiledi. Kılıçdaroğlu 15 Temmuz kahramanlarını itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Kılıçdaroğlu açıkça çıksın desin ki; ben FETÖ’nün yanında yer alıyorum. Kılıçdaroğlu açıkça çıkıp desin ki ben darbecilerden yanayım, karnından konuşmasın” dedi. Ünal, bir soru üzerine eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün açıklamaları hakkında “Dostlarımızın bizimle medya üzerinden konuşması doğru değil. AK Partililer medya üzerinden konuşmaz. Bu meseleyi biz istişare ederiz. Cumhurbaşkanımızın üzüldüm ifadesinin nedeni de budur. Eksik gördüğü bir şey varsa sayın cumhurbaşkanımızla istişare edebilecekken medya üzerinden konuşuyor olması üzücüdür” ifadesini kullandı.

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GÜNDEM Tavşan aday İnce