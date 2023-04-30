Kılıçdaroğlu Maliye Bakanlığı yaptığını iddia etti

Kemal Kılıçdaroğlu
HDP'nin de ortağı olduğu Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu
, dün Habertürk canlı yayınına katıldı.
Konuşmasının bir bölümünde 'Maliye Bakanlığı' yaptığını iddia eden Kılıçdaroğlu
"Ben Maliye Bakanlığı yaparken. Mesela bir mühendis çok saygıyla andığım Ahmet Kurtcebe Alptemoçin Maliye Bakanı oldu. Maliye eğitimi almadı"
dedi.
Oysaki Kılıçdaroğlu hiç bir dönemde Maliye Bakanlığı görevinde bulunmadı.
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38 dakika önce