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Kılıçdaroğlu Maliye Bakanlığı yaptığını iddia etti

Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında 'Maliye Bakanlığı' yaptığını ileri sürdü.

10:24 . 30/04/2023 Pazar
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Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

HDP'nin de ortağı olduğu Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu
, dün Habertürk canlı yayınına katıldı.
Konuşmasının bir bölümünde 'Maliye Bakanlığı' yaptığını iddia eden Kılıçdaroğlu
"Ben Maliye Bakanlığı yaparken. Mesela bir mühendis çok saygıyla andığım Ahmet Kurtcebe Alptemoçin Maliye Bakanı oldu. Maliye eğitimi almadı"
dedi.

Oysaki Kılıçdaroğlu hiç bir dönemde Maliye Bakanlığı görevinde bulunmadı.


#Kemal Kılıçdaroğlu
#Maliye Bakanlığı
#CHP
38 dakika önce
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