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ANKARA

Kılıçdaroğlu yarın İngiltere’ye gidiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaklaşan seçimlerle birlikte yurt dışı seyahatlerine hız verdi. 9-13 Ekim’de ABD’ye giden Kılıçdaroğlu, bu kez İngiltere yolcusu. Kılıçdaroğlu’nun yarın başlayacak İngiltere temasları 4 Kasım’da sona erecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kılıçdaroğlu yarın İngiltere’ye gidiyor
​Kılıçdaroğlu yarın İngiltere’ye gidiyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaklaşan seçimlerle birlikte yurt dışı seyahatlerine hız verdi. 9-13 Ekim’de ABD’ye giden Kılıçdaroğlu, bu kez İngiltere yolcusu. Kılıçdaroğlu’nun yarın başlayacak İngiltere temasları 4 Kasım’da sona erecek. Bilim-teknoloji çevreleri ve Türk girişimcilerle bir araya gelmesi beklenen Kılıçdaroğlu’nun siyasi bir temasta bulunmasının beklenmediği ifade edildi. Kılıçdaroğlu’nun kasım sonunda Almanya’ya da gitmesi bekleniyor.

HER SEÇİMDE YURT DIŞINDA

22 Mayıs 2010’da CHP’de liderlik koltuğuna oturan Kılıçdaroğlu, 12 Eylül 2010 referandumunun ardından dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan’ı Avrupa’ya şikayet etmek için 15 Eylül’de Brüksel’e, 19 Eylül’de de Almanya’ya gitmişti. 12 Haziran 2011 seçimleri sonrası Temmuz 2012’de Atina’ya giden Kılıçdaroğlu, 30 Kasım-4 Aralık 2013 tarihleri arasında da ABD gezisine çıkmıştı. Ocak 2013’te Çin’e giden Kılıçdaroğlu, 1 Kasım 2015 milletvekili genel seçimleri kampanyası kapsamında İsviçre, Fransa, Belçika, Hollanda, Almanya ve Avusturya’da yaşayan seçmenlerle bir araya gelmişti. Kılıçdaroğlu, Kasım 2018’de de -Almanya ve Avusturya’yı kapsayan bir Orta Avrupa gezisini çıkmıştı.

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