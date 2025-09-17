Kılıçdaroğlu’na öfke Alevileri hedef aldı

Şaibe nedeniyle yargıya taşınan 38’inci Olağan Kurultay’la koltuğu Özgür Özel’e bırakan Kemal Kılıçdaroğlu’nun mutlak butlan kararıyla dönme ihtimali, Genel Merkez’de ciddi rahatsızlığa yol açtı. Bu rahatsızlık kimi çevrelerde Kılıçdaroğlu’na karşı siyasi eleştiriyi aşarak, mezhepsel saldırı ve aşağılamalara dönüştü. Kılıçdaroğlu’nun Alevi kimliği, bir kesim tarafından “siyasi başarısızlığın” gerekçesi olarak yeniden masaya yatırıldı. Parti içi kavgalar sertleşirken, Alevilik üzerinden yeni bir kaosun fitili ateşlendi.

Eski Kültür Bakanı Fikri Sağlar, Kılıçdaroğlu’nu 13 yıl boyunca Alevileri sömürmekle suçladı. “Kılıçdaroğlu’nun yaptığı Yavuz Sultan Selim’in yaptığından daha büyük kötülüktür” diyen Sağlar, büyük tepki topladı.

CHP’ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Merdan Yanardağ, TELE1 yayınında “Alevi'nin haini çok olur” dedi. Daha önce de halkı kutuplaştıran ayrıştırıcı söylemleriyle gündeme gelen Yanardağ’ın sözleri, sosyal medyada kısa sürede büyük öfkeye yol açtı.

Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Orhan Bursalı da Kılıçdaroğlu'nu eleştirmek için paylaştığı sosyal medya mesajında Alevileri hedef aldı. Bursalı’nın “Aleviler siyaset cemaati oluştu, CHP umurlarında değil... Türkiye'ye de...” şeklindeki paylaşımı, parti içinde Alevi oylarının kilit rol oynadığını düşünen muhalif kesimi kızdırdı. Bursalı bunun üzerine paylaşımını silmek zorunda kaldı.





GENEL MERKEZ SESSİZ

Mezhep temelli saldırı ve suçlamalar, CHP’nin Alevi seçmenle güven duvarını zedeledi. Skandal açıklamalara karşı CHP Genel Merkezi’nden herhangi bir açıklama yapılmadı. Özel liderliğindeki yeni CHP’nin yaşananlara göz yumması, Alevi üyeleri ve seçmeni arasında “yok sayılma” hissini derinleştiriyor. Parti içindeki Alevi tartışmasının arkasında ciddi bir planın yattığı belirtiliyor. Uzun yıllar CHP içinde görev almış bir partili, “CHP’de bir süredir Alevileri tasfiye etmek isteyen bir grup var. Kılıçdaroğlu ve mutlak butlan üzerinden yeniden saldırı başlatıldı. Partinin en sağlam destekçisi olan bu grubun etkinliğini yok etmeye çalışıyorlar” dedi.



