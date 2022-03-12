Gündem Kılıçdaroğlundan Diyarbakır annesine Senin oğlun dağdan döndü niye buradasın
DİYARBAKIR

Kılıçdaroğlu’ndan Diyarbakır annesine: Senin oğlun dağdan döndü niye buradasın

CHP’li Erdoğan Toprak, ailelerin kaldığı öğretmenevine geldi. Tüm odaları tek tek arayıp kalabalık fotoğraf için aileleri lobiye çağırdı. İkna için çocukları kullandı, “Kimin çocuğu ne zaman gitmiş, liste yapın, hepsini getireceğiz” dedi. İki aile tepki için aşağı inince Kılıçdaroğlu içeri girip masaya oturdu. Görüşme 2 dakika bile sürmedi. Kılıçdaroğlu giderken de anneyi “Senin oğlun zaten döndü, burada ne arıyorsun” diye tersledi.

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Şahin Şen Yeni Şafak
Kılıçdaroğlu’ndan Diyarbakır annesine: Senin oğlun dağdan döndü niye buradasın
Kemal Kılıçdaroğlu - Erdoğan Toprak (En sağ)

Kaçırılan çocukları için HDP’nin kapısına dayanan ailelerin evlat nöbetinde 921 gün geride kaldı. HDP’nin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapan aileleri bu zamana kadar görmezden gelen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bir de ailelerle dalga geçti. Diyarbakır ziyaretinde basının önünde kendisine tepki gösterilmesinden korkan Kılıçdaroğlu, programında çadır ziyareti yer almasına rağmen ailelerle öğretmenevinde görüşmek istedi.

TEK TEK ODALARI ARADI

  • Kılıçdaroğlu Diyarbakır’a inmeden 1 saat önce CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Erdoğan Toprak’ı öğretmenevine yolladı. Odaları tek tek aratan Toprak, aileleri lobide toplamak istedi. Aileler “çadıra gelin” deyip bu talebi reddetti. Kılıçdaroğlu’nun basından gizli ailelerle görüşmesini organize etmeye çalışan Toprak, aileleri ikna için bu kez başka bir yol denedi. Toprak ailelere “Kimin çocuğu ne zaman gitmiş, liste yapın, çocuklarınızı getireceğiz” dedi. Aileler bu sözü de ciddiye almadı. Sadece 2 aile tepki için aşağı indi.

Kılıçdaroğlu Diyarbakır anneleri ile otelde görüşmek istedi: Bize kumpas kurdu
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu Diyarbakır anneleri ile otelde görüşmek istedi: Bize kumpas kurdu

2 DAKİKA OTURUP GİTTİ

CHP lideri “Şehirde konvoy yapacağız” diye ayrıldığı havalimanından konaklayacağı otele giderken, ani bir kararla Diyarbakır Öğretmenevi’ne geçti. İçeri giren Kılıçdaroğlu, tepki göstermeye inen ailelerle masaya oturdu. Bu esnada CHP’liler cep telefonlarına sarılıp fotoğraf çekti. Aileler HPD’yi kastederek “Ortakların nerede, bugüne kadar neredeydiniz?” diye sordu. Kılıçdaroğlu 2 dakika bile oturmadan apar topar masadan kalktı. Öğretmenevinden çıkarken, oğlu PKK’dan kaçıp teslim olan fakat eylemdeki ailelere desteğini sürdüren anneye “Senin oğlun zaten döndü, burada ne arıyorsun” diye laf atmayı da ihmal etmedi.

GENEL MERKEZDEN ALGI

  • Kemal Kılıçdaroğlu’nun öğretmenevinden kaçar gibi ayrılmasının ardından, CHP Genel Merkezi “Kılıçdaroğlu sanki evlat nöbeti tutan anneleri ziyaret etmiş gibi” bir paylaşım yaptı. Algı dolu paylaşımda “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, evlat nöbeti tutan anneler ile bir araya geldi” denilerek, 2 dakikalık görüşmeden tek kare fotoğraf servis edildi. Paylaşımda Kılıçdaroğlu’nun Sur’da esnaf ve vatandaşlarla çekilmiş fotoğrafları da yer aldı.

Demirtaş’ı salacağım

Diyarbakır programı kapsamında akşam bir otelde gençlerle buluşan Kılıçdaroğlu, soruları cevapladı. Salondaki bir gencin “İktidara geldiğinizde Selahattin Demirtaş’ı serbest bırakacak mısınız?” sorusuna, Kılıçdaroğlu, Demirtaş’ın hiçbir suçu günahı olmadığı cevabını verdi. Kılıçdaroğlu, “Selahattin Demirtaş’ı da, Osman Kavala’yı da, askeri öğrencileri de, gazetecileri de, ne kadar haksızlığa uğramış, onlara göre düşünce mahkumları varsa, tamamını serbest bırakacağız” dedi. Kılıçdaroğlu, Demirtaş’la cezaevinde en fazla CHP milletvekillerinin görüştüğünü de özellikle vurguladı: “Selahattin Demirtaş ile en fazla görüşen milletvekilleri de CHP’li vekillerdir. Onu da bilmenizi isterim.”

Diyarbakır annelerinden Kılıçdaroğlu'na tepki: Bize kumpas kurdu
OYNAT 02:04
Diyarbakır annelerinden Kılıçdaroğlu'na tepki: Bize kumpas kurdu
Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan evlatları için HDP il binası önünde eylem yapan aileler, kenti ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. CHP liderinin kendileriyle bir otelde görüşmek istediğini söyleyen Diyarbakır anneleri, 'Bizimle görüşmen gereken yer, otel değil, HDP Diyarbakır il binasının önü, çünkü bizim çocuklar buradan kaçırıldı' diyerek tepki gösterdi. Aileler, kendilerine kumpas kurulduğunu iddia ederek, Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle hedef aldı.

İmmihan Nilifırka
İmmihan Nilifırka

Dostlarından evlatlarımızı iste

Oğlu Mehmet için evlat nöbetini sürdüren İmmihan Nilifırka, Kılıçdaroğlu’nun kendilerine kumpas kurduğunu söyledi: “Çadır yerine, baskın yapar gibi öğretmenevine geldi. Bize kumpas kurdu. Görüşmedik onunla. Çadıra gelse, ‘Dostlarından evlatlarımızı iste’ diyecektik. Bizim çocuklarımız HDP il binasından PKK’ya götürüldü. HDP binasının önüne gelse, onları kınayamaz, lanetleyemezdi. Çünkü HDP onun dostu. Binlerce çocuğun, askerin katili Demirtaş’ın babasını görüyor. Biz 3 yıldır burada haykırıyoruz. 1 gün Meclis’te bizi dile getirdi mi? ‘Demirtaş’ın suçu yok’ dedi. Kobani olaylarında gençleri kim sokağa döktü? Kim ölümlerine sebep oldu? Hepsini Demirtaş yaptı. Sen niye Demirtaş’a sahip çıkıyorsun da bizi ziyaret etmekten kaçıyorsun?”

Fadime Aksu
Fadime Aksu

Gururumuzla oynama

  • Evlat nöbetindeki 2 aileyle 2 dakika görüşen Kılıçdaroğlu, Diyarbakır temasları kapsamında katıldığı bir programda, cezaevindeki HDP eski genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın babası Tahir Demirtaş’la uzun uzun sohbet etti. Evlat nöbetinde oğlu Eren Yalçın’ı bekleyen Fadime Aksu, “İş tuttuğu HDP’den izin alamadı. Demirtaş’ın babasını gördü ama çadıra gelmedi” dedi. Kılıçdaroğlu’nun Demirtaş’a “suçsuz” demesini de eleştiren Aksu, şöyle konuştu: “O, Demirtaş’ı cezaevinden çıkarmaya çalışıyor. Çocuklarımızı kim götürdü PKK’ya? Gözleri kör mü? O çadır bizim gururumuz. Bizim gururumuzla, şerefimizle oynamasın. Biz evlatlarımızın peşindeyiz, o siyaset peşinde. Buraya oy toplamaya gelmiş.”

Evlat nöbetindeki babadan Kılıçdaroğlu'na tepki: Onun dostları bizim 14-15 yaşındaki çocuklarımızı dağa kaçırıyor
OYNAT 00:49
Evlat nöbetindeki babadan Kılıçdaroğlu'na tepki: Onun dostları bizim 14-15 yaşındaki çocuklarımızı dağa kaçırıyor
Diyarbakır'da evlat nöbetindeki ailelerin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkisi sürüyor. 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Özkan Aydın için HDP il binasının önünde oturma eylemini sürdüren Süleyman Aydın, Diyarbakır'ı ziyaret eden Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Baba Süleyman Aydın 'Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'a evlat nöbetindeki aileler için değil, HDP'li dostlarının ailelerini ziyaret etmeye geldi. Biz onların dostlarının kapısından asla kalkmayacağız. Dostları 14-15 yaşındaki çocuklarımızı dağa gönderip hiçbir açıklama yapamıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi terör örgütünün emrinin altına girmiştir o yüzden Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanımıza gelmeye yüzü yoktur. HDP'li dostlarından izin alamadı. Bizim feryadımızı tüm dünya duydu, bir tek CHP duymadı' dedi.
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