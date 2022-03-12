Kılıçdaroğlu’ndan Diyarbakır annesine: Senin oğlun dağdan döndü niye buradasın

Kaçırılan çocukları için HDP’nin kapısına dayanan ailelerin evlat nöbetinde 921 gün geride kaldı. HDP’nin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapan aileleri bu zamana kadar görmezden gelen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bir de ailelerle dalga geçti. Diyarbakır ziyaretinde basının önünde kendisine tepki gösterilmesinden korkan Kılıçdaroğlu, programında çadır ziyareti yer almasına rağmen ailelerle öğretmenevinde görüşmek istedi.

TEK TEK ODALARI ARADI

Kılıçdaroğlu Diyarbakır’a inmeden 1 saat önce CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Erdoğan Toprak’ı öğretmenevine yolladı. Odaları tek tek aratan Toprak, aileleri lobide toplamak istedi. Aileler “çadıra gelin” deyip bu talebi reddetti. Kılıçdaroğlu’nun basından gizli ailelerle görüşmesini organize etmeye çalışan Toprak, aileleri ikna için bu kez başka bir yol denedi. Toprak ailelere “Kimin çocuğu ne zaman gitmiş, liste yapın, çocuklarınızı getireceğiz” dedi. Aileler bu sözü de ciddiye almadı. Sadece 2 aile tepki için aşağı indi.

GÜNDEM Kılıçdaroğlu Diyarbakır anneleri ile otelde görüşmek istedi: Bize kumpas kurdu

2 DAKİKA OTURUP GİTTİ

CHP lideri “Şehirde konvoy yapacağız” diye ayrıldığı havalimanından konaklayacağı otele giderken, ani bir kararla Diyarbakır Öğretmenevi’ne geçti. İçeri giren Kılıçdaroğlu, tepki göstermeye inen ailelerle masaya oturdu. Bu esnada CHP’liler cep telefonlarına sarılıp fotoğraf çekti. Aileler HPD’yi kastederek “Ortakların nerede, bugüne kadar neredeydiniz?” diye sordu. Kılıçdaroğlu 2 dakika bile oturmadan apar topar masadan kalktı. Öğretmenevinden çıkarken, oğlu PKK’dan kaçıp teslim olan fakat eylemdeki ailelere desteğini sürdüren anneye “Senin oğlun zaten döndü, burada ne arıyorsun” diye laf atmayı da ihmal etmedi.

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GENEL MERKEZDEN ALGI

Kemal Kılıçdaroğlu’nun öğretmenevinden kaçar gibi ayrılmasının ardından, CHP Genel Merkezi “Kılıçdaroğlu sanki evlat nöbeti tutan anneleri ziyaret etmiş gibi” bir paylaşım yaptı. Algı dolu paylaşımda “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, evlat nöbeti tutan anneler ile bir araya geldi” denilerek, 2 dakikalık görüşmeden tek kare fotoğraf servis edildi. Paylaşımda Kılıçdaroğlu’nun Sur’da esnaf ve vatandaşlarla çekilmiş fotoğrafları da yer aldı.

Demirtaş’ı salacağım

Diyarbakır programı kapsamında akşam bir otelde gençlerle buluşan Kılıçdaroğlu, soruları cevapladı. Salondaki bir gencin “İktidara geldiğinizde Selahattin Demirtaş’ı serbest bırakacak mısınız?” sorusuna, Kılıçdaroğlu, Demirtaş’ın hiçbir suçu günahı olmadığı cevabını verdi. Kılıçdaroğlu, “Selahattin Demirtaş’ı da, Osman Kavala’yı da, askeri öğrencileri de, gazetecileri de, ne kadar haksızlığa uğramış, onlara göre düşünce mahkumları varsa, tamamını serbest bırakacağız” dedi. Kılıçdaroğlu, Demirtaş’la cezaevinde en fazla CHP milletvekillerinin görüştüğünü de özellikle vurguladı: “Selahattin Demirtaş ile en fazla görüşen milletvekilleri de CHP’li vekillerdir. Onu da bilmenizi isterim.”

OYNAT 02:04 Diyarbakır annelerinden Kılıçdaroğlu'na tepki: Bize kumpas kurdu Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan evlatları için HDP il binası önünde eylem yapan aileler, kenti ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. CHP liderinin kendileriyle bir otelde görüşmek istediğini söyleyen Diyarbakır anneleri, 'Bizimle görüşmen gereken yer, otel değil, HDP Diyarbakır il binasının önü, çünkü bizim çocuklar buradan kaçırıldı' diyerek tepki gösterdi. Aileler, kendilerine kumpas kurulduğunu iddia ederek, Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle hedef aldı. BiP'te paylaş

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İmmihan Nilifırka

Dostlarından evlatlarımızı iste

Oğlu Mehmet için evlat nöbetini sürdüren İmmihan Nilifırka, Kılıçdaroğlu’nun kendilerine kumpas kurduğunu söyledi: “Çadır yerine, baskın yapar gibi öğretmenevine geldi. Bize kumpas kurdu. Görüşmedik onunla. Çadıra gelse, ‘Dostlarından evlatlarımızı iste’ diyecektik. Bizim çocuklarımız HDP il binasından PKK’ya götürüldü. HDP binasının önüne gelse, onları kınayamaz, lanetleyemezdi. Çünkü HDP onun dostu. Binlerce çocuğun, askerin katili Demirtaş’ın babasını görüyor. Biz 3 yıldır burada haykırıyoruz. 1 gün Meclis’te bizi dile getirdi mi? ‘Demirtaş’ın suçu yok’ dedi. Kobani olaylarında gençleri kim sokağa döktü? Kim ölümlerine sebep oldu? Hepsini Demirtaş yaptı. Sen niye Demirtaş’a sahip çıkıyorsun da bizi ziyaret etmekten kaçıyorsun?”

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Fadime Aksu

Gururumuzla oynama

Evlat nöbetindeki 2 aileyle 2 dakika görüşen Kılıçdaroğlu, Diyarbakır temasları kapsamında katıldığı bir programda, cezaevindeki HDP eski genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın babası Tahir Demirtaş’la uzun uzun sohbet etti. Evlat nöbetinde oğlu Eren Yalçın’ı bekleyen Fadime Aksu, “İş tuttuğu HDP’den izin alamadı. Demirtaş’ın babasını gördü ama çadıra gelmedi” dedi. Kılıçdaroğlu’nun Demirtaş’a “suçsuz” demesini de eleştiren Aksu, şöyle konuştu: “O, Demirtaş’ı cezaevinden çıkarmaya çalışıyor. Çocuklarımızı kim götürdü PKK’ya? Gözleri kör mü? O çadır bizim gururumuz. Bizim gururumuzla, şerefimizle oynamasın. Biz evlatlarımızın peşindeyiz, o siyaset peşinde. Buraya oy toplamaya gelmiş.”