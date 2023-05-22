Kılıçdaroğlu'ndan yalana devam: Esed bile gelse o hesap tutmaz

Milliyetçi oylar için ikinci tur seçim öncesi mülteci karşıtlığını kaşıyan 7’li Masa’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘hesap uzmanlığı’ yine tutmadı. Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs’taki seçimde ATA İttifakı’nın desteğini alabilmek için Suriyeli düşmanlığına koyuldu. Gerçek dışı verilerle algı operasyonu yürüten Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda, “Sen beni sevsen de sevmesen de kabulüm. Ama vatanını seviyorsan karar ver. 10 milyon Suriyeli yetmedi, 10-20 milyon dahası mı gelsin? Unutma o oyu benim için değil kendin için vereceksin. Vatanını seven sandığa gelsin” dedi.

KILIÇDAROĞLU’NUN HESABI YİNE ŞAŞTI

Her fırsatta ‘hesap uzmanı’ olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, bu iddiasıyla da çuvalladı. Mevcut nüfusu 17 milyon civarında bulunduğu tahmin edilen Suriye’den, 20 milyon kişinin Türkiye’ye göç edeceğini iddia etti. Kılıçdaroğlu’nun bu hesabına göre Suriye’de yaşayan kimse kalmayacak. Kılıçdaroğlu’nun iddia ettiği gibi Türkiye’de 10 milyon Suriyeli bulunduğu kabul edilip, bu rakama iç savaş nedeniyle ülkesini terk edip Almanya başta olmak üzere Avrupa, Lübnan, Ürdün ve Mısır’a göç eden Suriyeli milyonlar da eklendiğinde CHP liderinin hayali Suriyeli icat ettiği ortaya çıkıyor.

3 MİLYON SIĞINMACI VAR

Resmi verilere göre Türkiye’de 3 milyon 381 bin 829 Suriyeli sığınmacı bulunuyor. Milyonlarca Suriyeli, Türkiye’nin yanı sıra dünyanın 128 farklı ülkesinde yaşıyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre, Lübnan’da 805 bin 326, Ürdün’de 660 bin 605, Irak’ta ise 262 bin 218 Suriyeli mülteci var. Avrupa’da ise en çok mülteciyi 605 bin kişiyle Almanya barındırıyor. İsveç’te 114 bin, Avusturya’da 54 bin, Yunanistan’da 36 bin mülteci bulunuyor.

SURİYE’DE İNSAN KALMAYACAK

Düzenli bir nüfus sayımının yapılmadığı Suriye’de nüfusun 15 ilâ 17 milyon arası olduğu tahmin ediliyor. Türk Dışişleri Bakanlığının verilerine göre Suriye’nin 2021 nüfusu 17,5 milyon, açık kaynaklara göre ise ülkeyi terk edenler dahil nüfus 26.3 milyon. Üç parçalı Suriye’de rejim kontrolünde 8 milyon 840 bin, muhalefetin bölgesinde yaklaşık 4 milyon, PYD/YPG bölgesinde ise 3 milyon kişi yaşıyor. Kılıçdaroğlu’nun iddiası gerçekleşirse Suriye tamamen insansızlaşacak.







