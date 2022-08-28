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İSTANBUL

Kılıçdaroğlu’nun köstebek paniği

Hükümetin atacağı adımları önceden haber alıp kendi fikriymiş gibi gündeme getirerek rol kapmaya çalışan CHP lideri Kılıçdaroğlu, 'Bay Kemal'in Köstebeği kim?' manşetimizle panikledi. Oyunu bozulan Kılıçdaroğlu, twitterdan haberi paylaşarak Yeni Şafak'ı hedef aldı. Her düzenleme öncesinde yaptığı gibi haberimiz ardında da sosyal medyaya sarılan Kılıçdaroğlu, delilleri ile ortaya konulan bilgilere cevap vermek yerine iddiaları geçiştirmeye çalıştı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kılıçdaroğlu’nun köstebek paniği
Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, hükümetin attığı adımlardan rol kapmak için kurduğu tezgah bozuldu. Hükümetin atacağı adımları önceden haber alan Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı apar topar açıklamalarla düzenlemelere ortak olmaya çalışıyordu. Hükümetin, KYK borcu ve otomobilde ÖTV düzenlemesini önceden haber alıp gündeme getiren Kılıçdaroğlu, icra affı paketinde de aynı oyuna başvurmuştu.

YENİ ŞAFAK İFŞA ETTİ

Kılıçdaroğlu bakanlar, bakan yardımcıları, bürokratlar ve varlık yönetim şirketlerinin 80 gün çalışmayla hazırladığı düzenlemenin açıklanmasına günler kala, “Varlık yönetim şirketlerine borçlarınızı sakın ödemeyin” çağrısında bulunmuştu. Yeni Şafak, “Bay Kemal’in Köstebeği kim?” manşetiyle kirli oyunu ifşa etmişti.

YİNE SOSYAL MEDYAYA KOŞTU

Her düzenleme öncesinde yaptığı gibi haberin ardında da apar topar sosyal medyaya koşan Kılıçdaroğlu, bu kez Yeni Şafak’ı hedef aldı. Sosyal medya hesabından gazetemizin birinci sayfasını paylaşan Kılıçdaroğlu, delilleri ile ortaya konulan bilgilere cevap vermek yerine kendince geçiştirmeye çalıştı. Kılıçdaroğlu’nun tweeti, genel merkezin talimatıyla CHP’li vekiller ve teşkilatlar tarafından da paylaşıldı.

Bay Kemal'in köstebeği kim?
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