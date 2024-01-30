Kiliseye ziyarete gitmişti

Zihinsel engeli bulunan Cihan’ın olay günü annesi ile birlikte Sarıyer’e gittiği, Cihan’ın burada annesinin yanından ayrılıp bir arkadaşını ziyaret etmek amacıyla daha önce de bir kez uğradığı kiliseye gittiği öğrenildi.









Yeni Şafak’a konuşan İstanbul Latin Katolik Cemaati Episkoposu ve Papalık Vekili Massimiliano Palinuro, terör saldırısında hayatını kaybeden Tuncer Murat Cihan’ın kilise cemaatinden olmadığını, Cihan’ın olay günü ziyaret amacıyla kiliseye geldiğini söyledi. Tuncer Murat Cihan’ın olay günü yaşadıklarını ve geride kalan hayat hikayesini Yeni Şafak’a anlatan yakınları şunları söyledi:





ANNESİYLE KAHVALTIYA GİTMİŞLERDİ





Askerliğini Şırnak'ta yapan Cihan, terörle mücadele operasyonlarında birçok arkadaşını şehit verdi. Cihan askerden geldikten sonra yaşadığı olaylar nedeniyle psikolojik sorunlar yaşadı. Cihan, askerden geldikten sonra bir müddet özel bir seyahat firmasında çalıştı. Ancak rahatsızlığı artınca çalışamaz duruma geldi. Yapılan kontrollerin ardından Cihan’a zihinsel engelli teşhisi konuldu. Cihan’a yüzde 80 engelli raporu verildi ve malulen emekli edildi. İstanbul Yeşilpınar’da annesi ve ablası ile birlikte yaşayan olay günü annesi ile birlikte Sarıyer’e annesinin bir arkadaşına kahvaltı ziyaretine gitti. Burada annesinden izin isteyen Cihan, daha önce bir kez uğradığı öğrenilen Santa Maria kilisesine gitti. Cihan, ayin yapıldığı sırada kiliseye girer girmez arkasından içeriye giren teröristlerin hedefi oldu ve hayatını kaybetti.









Askerliğini Şırnak'ta yapan Cihan, terörle mücadele operasyonlarında birçok arkadaşını şehit verdi. Cihan askerden geldikten sonra yaşadığı olaylar nedeniyle psikolojik sorunlar yaşadı. Cihan, askerden geldikten sonra bir müddet özel bir seyahat firmasında çalıştı. Ancak rahatsızlığı artınca çalışamaz duruma geldi. Yapılan kontrollerin ardından Cihan’a zihinsel engelli teşhisi konuldu. Cihan’a yüzde 80 engelli raporu verildi ve malulen emekli edildi. İstanbul Yeşilpınar’da annesi ve ablası ile birlikte yaşayan olay günü annesi ile birlikte Sarıyer’e annesinin bir arkadaşına kahvaltı ziyaretine gitti. Burada annesinden izin isteyen Cihan, daha önce bir kez uğradığı öğrenilen Santa Maria kilisesine gitti. Cihan, ayin yapıldığı sırada kiliseye girer girmez arkasından içeriye giren teröristlerin hedefi oldu ve hayatını kaybetti.









Kapısına Türk bayrağı asıldı



