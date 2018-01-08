Kilis'te PKK operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Kilis'te, terör örgütü PKK/PYD mensubu olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Y.Y, adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı.
Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinden 3 Ocak'ta yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan terör örgütü PKK/PYD mensubu Y.Y, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yakalanmıştı.
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