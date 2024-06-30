Kilosu 300 bin TL: Gelin ve damada takı olarak takıldı

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu ile özdeşleşen safran, bu kez düğün takısı oldu. Boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda sektörü gibi birçok alanda kullanılan "dünyanın en pahalı baharatı" olarak anılan ve kilosu 300 bin lirayı bulan safran bitkisi düğünde ilk kez takı olarak takıldı.