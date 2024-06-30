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Kilosu 300 bin TL: Gelin ve damada takı olarak takıldı

Boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda sektörü gibi birçok alanda kullanılan 'dünyanın en pahalı baharatı' olarak anılan ve kilosu 300 bin lirayı bulan baharat, bu kez düğün takısı oldu.

15:36 - 30/06/2024 Pazar
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Kilosu 300 bin lirayı bulan safran bitkisi düğünde ilk kez takı olarak takıldı.
Kilosu 300 bin lirayı bulan safran bitkisi düğünde ilk kez takı olarak takıldı.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu ile özdeşleşen safran, bu kez düğün takısı oldu. Boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda sektörü gibi birçok alanda kullanılan "dünyanın en pahalı baharatı" olarak anılan ve kilosu 300 bin lirayı bulan safran bitkisi düğünde ilk kez takı olarak takıldı.


Safranbolu'da dünya evine giren Yunus ve Neslihan Basançelebi'nin düğünlerine katılan damadın arkadaşı Ersin Cebeci, çifte düğün takısı olarak safran taktı.


Cebeci, dünya evine giren çiftlere; safranın antidepresan özelliği olduğunu, günlük hayatta ve evliliğin stresinden uzaklaşarak sağlık ve mutluluk diledi.

Her derde deva

Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen ve 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram üretilebilen safran; akciğer hastalıkları, solunum yolu, öksürük, ateş düşürücü, iştah dengeleyici, kanserli hücreler, cilt hastalıkları, stres, depresyon, bağışıklık ve hormon bozukluğu gibi rahatsızlara iyi geliyor.

Safran, mutluluk hormonu serotonin salgılanmasına yardımcı olduğu için dünyada mutluluk iksiri olarak biliniyor.


#düğün
#safran
#Safranbolu
#Karabük
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