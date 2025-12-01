KİPTAŞ yüklenicilere araç gideri ödetmiş

İBB iştiraki KİPTAŞ’a ilişkin Sayıştay’ın 2024 yılı denetim raporu, şirket yönetiminde kamu kaynaklarının kullanımına dair usülsüzlükleri ortaya koydu. Raporda, KİPTAŞ’ın kontrol birimleri dışındaki yöneticileri ve personeli için ihtiyaç duyduğu araçlar, kat karşılığı/hasılat paylaşımı modeliyle yürütülen projelerde yüklenicilere ödetildiği ortaya çıkarıldı. Üstelik araçların yakıtı ve tüm masrafları yükleniciler tarafından karşılandı. Durumu örneklendirildiği raporda, Asoy İnşaat'ın yüklenici olduğu Pendik Çamçeşme Projesi'nde 5 araç, Rams Türkiye'nin yüklenici olduğu Ayazağa’daki projede ise 24 araç bu yöntemle temin edildiği belirtildi. Sayıştay, bu uygulamanın 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun tamamen dışına çıkmak anlamına geldiğini belirterek, “Belediye şirketlerinin araç ve yakıt ihtiyaçları ihale mevzuatına uygun olarak temin edilmelidir. Yükleniciye ‘yakıt dahil araç temini’ şartı getirilmesi kamu ihale düzenini dolanmak anlamına gelir” denildi. KİPTAŞ yönetimi, “yüksek enflasyon karşısında avantaj sağladığı” savunmasını yaptı. Ancak Sayıştay, savunmayı yeterli bulmadı. Denetim raporunda, şu uyarı yer aldı: “Yakıt dahil araç temini şartı olmasa yüklenicilerin ne kadar teklif vereceği, ihale yoluyla araç temin edilse maliyetin ne olacağı analiz edilmeden, bunun basiretli bir tacir gibi hareket edildiği iddia edilemez.”